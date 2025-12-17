Todos los precios: cuánto cuesta estas vacaciones veranear en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz se prepara para una nueva temporada de verano con una amplia oferta turística que combina entretenimiento, gastronomía y alojamiento para distintos bolsillos. Con tarifas actualizadas a diciembre de 2025, la ciudad vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos del país por sus precios flexibles.

Para la temporada 2025/2026, los valores hoteleros parten desde opciones más económicas hasta propuestas de alta gama, con promociones por cantidad de noches y descuentos por pago en efectivo.

Los hoteles de una estrella registran valores promedio de 70 mil pesos por día en base doble y 110 mil para habitaciones cuádruples, mientras que los de dos estrellas se ubican en torno a los 90 mil pesos para dos personas y 120 mil para cuatro. En el segmento intermedio, los hoteles de tres estrellas presentan tarifas cercanas a los 170 mil pesos la doble y 215 mil la cuádruple, siempre con desayuno incluido. En tanto, los establecimientos de cuatro estrellas alcanzan promedios de 260 mil pesos por día en base doble y 390 mil pesos para grupos familiares.

A estas alternativas se suman las cabañas, muy demandadas por familias y grupos, con valores que van desde los 30 mil pesos para dos personas y alrededor de 90 mil pesos para cuatro huéspedes. Los departamentos, otra opción en crecimiento, presentan tarifas desde 20 mil pesos por persona en monoambientes y desde 30 mil pesos por persona en unidades de uno a tres dormitorios, con incrementos de entre el 20% y el 25% cuando incluyen cochera, pileta, asador o aire acondicionado.

Las casas y chalets también forman parte del abanico de posibilidades , con valores que parten desde los 100 mil pesos diarios para viviendas de dos dormitorios y superan los 120 mil pesos para propiedades de tres o más habitaciones. Aquellas que cuentan con pileta, cochera o ubicación céntrica pueden alcanzar los 150 mil pesos por día o más, dependiendo de los servicios ofrecidos.

Carlos Paz MDZ

Gastronomía con precios variados

La gastronomía es otro de los rubros que incide en el presupuesto del turista. Un café cuesta desde 3.500 pesos, mientras que los desayunos clásicos arrancan en los 5.500 pesos y los campestres o sin TACC rondan los 8.500 pesos. Las opciones light y proteicas se ubican desde los 10 mil pesos. En bares y restaurantes, una gaseosa chica tiene un valor aproximado de 6.500 pesos, un tostado cuesta desde 8.500, y el menú turista parte de los 16.500 pesos.

Entre los platos más elegidos, una hamburguesa simple se consigue desde 9.500 pesos y la completa desde 17 mil, el lomo completo ronda los 16 mil pesos, y una parrillada con guarnición y empanada se ofrece desde los 35 mil pesos. Las pizzas parten de los 15 mil pesos, los panchos desde 3.500 pesos, y el helado tiene un valor aproximado de 2.000 pesos por bocha.

Villa Carlos Paz, ciudad de entretenimientos

En cuanto a entretenimientos, la ciudad mantiene propuestas gratuitas como el casino, junto a una amplia variedad de atractivos pagos. Las entradas a los teatros comienzan en los 25 mil pesos, la Aerosilla cuesta 18 mil pesos para el público general y 15 mil para jubilados, mientras que parques temáticos, circuitos de aventura, tirolesas, juegos de realidad virtual y excursiones lacustres presentan valores que oscilan entre los 10 mil y los 40 mil pesos, según la actividad.

La Aerosilla permite tener una vista panorámica de toda Villa Carlos Paz La Aerosilla permite tener una vista panorámica de toda Villa Carlos Paz

Las excursiones de medio día hacia destinos serranos parten desde los 33 mil pesos, mientras que los recorridos de día completo tienen tarifas superiores y se actualizarán a partir de enero de 2026. También se ofrecen traslados a distintos puntos turísticos de la región, con precios que varían según la distancia y el recorrido.

Expectativas para la temporada

El secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, señaló que las expectativas para la temporada son positivas y que ya se registra un movimiento anticipado en las reservas. “A diferencia del año pasado, a esta altura tenemos un promedio cercano al 35% de ocupación, con mucha gente que se adelantó para cerrar paquetes antes de posibles incrementos”, explicó. Según detalló, actualmente el registro ronda el 25%, pero se espera un fuerte crecimiento a partir del 5 o 6 de enero, luego de Reyes, cuando históricamente se produce el mayor ingreso de turistas.

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires. Sebastián Boldrini Sebastián Boldrini, secretario de turismo e innovación, cultura y deportes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Gentileza

Boldrini remarcó que los hoteles jerarquizados, especialmente los de tres y cuatro estrellas, son los que hoy muestran mejores niveles de ocupación durante la temporada, aunque aclaró que la ciudad mantiene opciones para todos los presupuestos. “Carlos Paz tiene la ventaja de ofrecer todas las categorías y precios, lo que la hace muy flexible. También vienen funcionando muy bien las casas para grupos familiares y las cabañas, una alternativa que creció mucho después de la pandemia por la búsqueda de contacto con la naturaleza”, indicó.

Finalmente, el funcionario destacó el impacto positivo del turismo de cercanía y el movimiento constante de jueves a domingo, impulsado principalmente por visitantes de Córdoba capital y localidades ubicadas a menos de 80 kilómetros.

Con una oferta diversa y precios escalonados, Carlos Paz encara el verano con expectativas moderadas pero firmes, apostando nuevamente a ser uno de los destinos estrella de la temporada.