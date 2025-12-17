Villa Carlos Paz calienta el verano: más de 75 obras coparán la cartelera teatral

Villa Carlos Paz vuelve a posicionarse como uno de los grandes polos teatrales del país con una temporada de verano 2025/2026 que supera los 75 obras y ofrece una agenda diversa que combina comedias, humor, musicales, stand up, infantiles y propuestas familiares en su cartelera .

La apertura formal de su oferta teatral será el domingo 21 de diciembre , desde las 21.30, en la disco Khalama , con una previa de alfombra roja a partir de las 20.30. Allí, artistas y elencos presentarán sus obras y darán el puntapié inicial a un verano cargado de actividad cultural.

Una de las particularidades de este año es la modalidad de presentación por complejos teatrales : varios espacios concentran su oferta y, en algunos casos, superan los diez títulos en cartel , reforzando la idea de “teatros multipropuesta” con funciones casi todos los días de la semana.

Los primeros estrenos comenzarán el miércoles 25 de diciembre , con nombres consagrados y elencos locales compartiendo escenario en salas tradicionales como Luxor, Candilejas, Holiday, Libertad, del Lago, del Sol, Wo, Zorba, Acuario y múltiples espacios alternativos.

La cartelera incluye figuras nacionales, humor cordobés, grandes producciones musicales, espectáculos infantiles y propuestas experimentales, consolidando a Carlos Paz como un destino que ofrece teatro para todos los gustos y edades , noche tras noche, durante todo el verano.

Cartelera teatral para el verano 2026

Teatro Luxor (Av. Libertad)

“Epico Legendario”. Espectáculo con Mago Matus, Willy Magia y elenco. De viernes a domingos. 21:30 hs. Estreno: Viernes 26 de diciembre.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 20.06.58

“Choriando al futuro”. Nuevo espectáculo de Miguel Martín (el oficial Gordillo) con Zaúl Showman y artista invitados. De lunes a miércoles. 21:30 y 23:30 hs. Estreno: lunes 5 de enero.

Show en vivo de La Konga. Todos los jueves.

Presentación en vivo de Valentino Merlo. Viernes 16 de enero. 0 hs.

Teatro Candilejas I (Pasaje Niní Marshall s/n)

“Suspendan la boda. La magia continúa”. Comedia con Nazarena Vélez, Roly Serrano, Barbie Vélez, Santiago Caamaño, Nacho Castañares (Gran Hermano) y elenco. Martes a domingos. 22:30 hs. Estreno: jueves 25 de diciembre.

SUSPENDAN LA BODA

Teatro Candilejas II (Pasaje Niní Marshall s/n)

“El cuarto de Verónica”. Espectáculo con Silvia Kutika, Fabio Aste, Tania Marioni y Adrián Lazare. Jueves a domingos.

“Filomena Marturano”. Comedia con dirección de Adrián Vocos y a cargo de la Comedia de San Francisco (Stefani Curro, Walter Vera, Gonzalo Paviolo, Elisa Sancho, Luca Rotteda, Máximo Girardi, Emilia Del Prato y Carlos Pauletti).

“Ridículas. El show”. Espectáculo de stand up con Flora Ugarte, Natalia Natalia, Silvia Sánchez, Fely Terán y Silvia López. Lunes y martes. Estreno: Lunes 29 de diciembre.

“Chau señor miedo”. Obra infantil con Máximo Girardi y Emilia del Prato. Dirección de Adrián Vocos.

Teatro del Lago (Belgrano 81)

“Cortocircuito”. Nuevo espectáculo con Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada y Julieta Poggio. Dirección: Diego Ramos. Martes a domingos. Producción: Ezequiel Corbo y Federico Hoppe. Estreno: Jueves 25 de diciembre.

CORTO CIRCUITO

“Héroe”. Cinema Lírico”. Espectáculo musical. Lunes 26 de enero. 22 hs.

Teatro Holiday I (9 de Julio 53. Planta alta)

“Ni media palabra”. Comedia con Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez. Miércoles a domingos. 22 hs. Estreno: Jueves 25 de diciembre.

NI MEDIA PALABRA

“La risa que me parió”. Espectáculo stand up con Pablito Castillo. Todos los lunes y martes. 21:30 hs. Estreno: Lunes 5 de enero.

Teatro Holiday II (9 de Julio 53. Planta alta)

“Es por ahí”. Show de humor con Camilo Nicolás. Jueves a domingos. 22:30 hs. Estreno: Viernes 26 de diciembre.

“Despierta. Viví una experiencia transformadora”. Espectáculo con Marianella Carolini. Todos los lunes. 21 hs. Estreno: lunes 5 de enero.

“Los iluminados”. Obra con Ale Orlando y Hernán Sevilla. Todos los lunes. 23:30 hs. Estreno: lunes 5 de enero.

ES COMPLICADO

“Es complicado”. Comedia con Claribel Medina y Pablo Alarcón. Dirección de Ernesto Medela. Todos los martes. 22 hs. Estreno: Martes 6 de enero.

“La familia Gorky recibe a Dumbo”. Espectáculo infantil. Miércoles y jueves. 20:30 hs. Estreno: Miércoles 7 de enero.

“Tiburón con las princesas y el superhéroe” Espectáculo infantil. Viernes a domingos. 20:30 hs. Estreno: Viernes 9 de enero.

“Humor de madre”. Espectáculo de humor con Carlita Dionisio y Mavi Lacovara. Todos los miércoles. 22:30 hs. Estreno: Miércoles 14 de enero.

Teatro Holiday III (9 de Julio 53. Planta alta)

“Tengo data. Un show con demasiada información”. Espectáculo de stand up con Pablo Cordonet. Todos los lunes. 22 hs. Estreno: Lunes 5 de enero.

“El puente. Humor que mejora tu vida”. Show de stand up con Pablo Cunsolo. Martes y miércoles. 22:30 hs. Estreno: Martes 6 de enero.

“Hipnosis, mentalismo y magia”. Obra con Maxi González. Jueves y viernes. 22:30 hs. Estreno: Jueves 8 de enero.

Teatro Libertad (Libertad 60)

“Trum Malambo”. Espectáculo musical folklórico con dirección de Facundo Lencina. Elenco: Aldana Cerrano, Candela González, Magaly Acuña, Belén Medina, Facundo Heredia, Ezequiel Garay, Jesús Perello, Jonatan Bisotto y Andrés Teruel. Producción: Verónica Vaira. Miércoles a domingos. 22:30 hs. Estreno: Viernes 2 de enero.

TRUM

“Camaleón Rojo”. Espectáculo con Facu Mazzei y elenco. Lunes. 22 hs. Estreno: Lunes 5 de enero.

“Broders”. Espectáculo con elenco a confirmar. Martes. 21hs. Estreno: martes 6 de enero.

“Verano con Solcito”. Espectáculo infantil con Solcito Fijo. Miércoles y jueves. 20:30 hs. Estreno: miércoles 7 de enero.

“La peña de los Duartes y noche de humor cordobés”. Show con Marcos Ontivero, Los Duartes, Elizabet Iturre, José Rodríguez y Academia Forestal de la danza. Producción de Verónica Vaira. Miércoles. 21 hs.

“Dinos raperos vs. Héroes del rock. La batalla”. Show infantil. Viernes a domingos. 20:30 hs. Estreno: viernes 2 de enero.

“Con risas vivir”. Show de variedades con Javier Hongn, Fernanda Salomón, Marcelo El Coto, Serch Gro, Leonardo Varela, Raúl Funes, Manuel Calanducci y Catalina Calanducci y María Antonieta Cacciavillani. Dirección de Fernanda Salomón y Javier Hongn. Lunes y martes 0:30 hs. Estreno: lunes 5 de enero.

Teatro Wo (9 de julio 21)

“Caos de risa”. Nuevo espectáculo de humor con Flaco Pailos y Carla Dogliani (La Bicho). Participación de Agustín Bazán. Jueves a domingos. 22 hs. Estreno: Viernes 26 de diciembre.

“Guerreras doradas”. Espectáculo infantil. De lunes a jueves. Estreno: lunes 5 de enero.

Teatro del Sol I (General Paz 250)

Nuevo espectáculo de “Pirulo” con Mauro Villaverde, Gerardo Coniglio y elenco. De jueves a sábados.

Nuevo espectáculo humorístico musical de Marcelo Josset con invitados especiales. Todos los lunes y domingos.

“Abriendo las manos”. Show de stand up con Lucho Miranda. Domingo 11 de enero. 21 hs.

“Carmen, Osvaldo (y toda la familia)”. Espectáculo de stand up de Pablo Angeli. Martes 27 de enero.

Teatro del Sol II (General Paz 250)

“FloriGonal. Humor de efecto inmediato” Comedia con Gladys Florimonte y Sergio Gonal. Bramaicas Producciones. Jueves a domingos. 22 hs. Estreno: Jueves 1º de enero.

“Bajo el mar. Eric y la sirenita en una expedición mágica”. Espectáculo infantil con Victoria Findlay Wilson, Paula Di Rienzo, Leandro Dematei, Gianfranco Pavesi, Klaudio Condor y Patricia Simeone. Dirección de Ivana Bianchi. Todos los viernes. 20 hs.

“Bestia o Bella?. Atrapados en los filtros y en la red”. Espectáculo infantil con Leandro Dematei, Paula Di Rienzo, Amira Sahade, Matías Quiroga, Patricia Simeone y Klaudio Cóndor. Dirección de Ivana Bianchi. Todos los jueves y domingos. 20 hs.

“Rotos de amor”. Obra con José Luis Gorosito, Diego López, Augusto Grazzolo y Leonardo Uberti. Dirección de Carlos Ernesto Abdo. Lunes y martes, 22 hs. Estreno: lunes 29 de diciembre.

Teatro del Sol III (General Paz 250)

“Negociemos. Una historia de amor”. Comedia con Rodolfo Ranni y Marta González. Dirección de Ernesto Medela. Todos los martes.

NEGOCIEMOS

“Circo Marisko”. Dúo humorístico Martín y Lucas. Todos los días. 23 hs. Bramaicas Producciones. Estreno: Viernes 2 de enero.

“Mina bien”. Espectáculo de stand up con Hermana Beba. Viernes 9 de enero. 21:15 hs.

Multiespacio Mónaco (Avenida San Martín y Zuviría)

“Soy Mestiza”. Show con Mariana Clemensó y elenco. Producción de Angel Carabajal.

Villa Sports Bar (9 de julio 50)

“SU.CE.SO”: Cena Show. Humorístico musical con Omar Suárez, Denise Cerrone, Agustín Souza y elenco.

Espacio Eleton (Virgilio y Constantinopla)

“Solo Tango”. Espectáculo de humor con Marcelo Santos. Lunes y domingos. 21 hs.

“Relatos cantados”. Espectáculo musical con el grupo folk Vinales. Todos los lunes. 23 hs.

Tributos a Queen y Cerati. Espectáculos musicales. Martes. 21 hs.

“Mulata”. Show musical con Marina González. Martes. 23 hs.

“Guardianes de sueños”. Espectáculo infantil con Alejandra Benítez, Leandro Dematei y Amira Sahade. Dirección de Ivana Bianchi. Todos los miércoles y sábados. 20 hs.

“Cantame una historia”. Espectáculo musical con Gabriel Polidoro. Todos los miércoles 23 hs.

“Mensajeros”. Show musical con Pablo Lozano, 5 sentidos y Daniel Altamirano. Jueves 21 hs.

“Le pongo onda”. Espectáculo de humor con Chelo Rodríguez. Jueves 23 hs.

“Recorriendo estilos”. Espectáculo musical con Emmanuel Aimar y banda. Todos los viernes. 21 hs.

“Los chicos de mi edad 2.0”. Show de humor de Adrián Gómez. Todos los viernes 23 hs.

“Eleton Show Time”. Espectáculo con Iceberg del sur y Jorge Tisera. Todos los sábados. 23 hs.

“La noche del humor cordobés”. Espectáculo stand up con Marcos Ontivero y Matías Sosa. Domingos. 23 hs. Estreno: domingo 28 de diciembre.

Teatro Zorba (9 de Julio y Montevideo)

“Llego la hora de reír”. Espectáculo musical y humorístico con Carla Gutiérrez, Valeria Sánchez, Juan Zamora, John Olivera y Pigu Yañez. Dirección de Víctor Pereira. Lunes y martes. 20 hs. Estreno: martes 30 de diciembre. 21:30 hs.

"Felices los 4". Comedia con Alejandro “Huevo” Müller, Betina Capetillo, Pablo Sórensen, Belén Giménez y Héctor Pazos. Dirección: Héctor Pazos. Producción general: Letona producciones. Funciones de jueves a domingo a las 23.30 horas. Estreno: 2 de enero.

FELICES LOS 4

“Mediunidad. La Conexión”. Espectáculo con Daniel Varela. Todos los jueves y viernes. 19 hs.

“Las K-Pop vs. Los Brainrots. La batalla viral”. Espectáculo infantil con Evelyn Martínez, Rodrigo Navarro, Emilia Córdoba, Kiara Ponce, Malena Mansilla, Milena Castillo, Alexis Justiniano, Julio Arce, Emiliano Gordillo y Mateo Gómez. Producción de Robot Show Córdoba. Todos los domingos y lunes. 20 hs.

“Un cacho de mi vida”. Espectáculo con Marcelo Iripino y elenco. Jueves a domingo. Estreno: viernes 26 de diciembre.

“La princesa de los cuentos”. Espectáculo infantil con Candelaria Levrino, Perla Colazo, Magalí López, Bianca Díaz, Alan Peralta y Estrella Teisa. Dirección de Charly Posadas. Ariel Vargas Producciones. Estreno: sábado 20 de diciembre. 20 hs.

“Que quieren las mujeres?”. Obra con Romina Rodríguez, Andrea Blanco, Eliana Rivero, Gisela Heredia y Celeste Fuentes. Dirección de Charly Posadas. Ariel Vargas Producciones. Estreno sábado 20 de diciembre. 21 hs.

“Show Time Varieté”. Obra con Marcos Ugarte, Ezequiel López, María Navarro, Javier Vergara y Anahí Arance. Ariel Vargas Producciones. Estreno sábado 20 de diciembre. 22 hs.

“Bandin. El cuarteto de los chicos”. Espectáculo musical infantil a cargo de la primera banda infantil de cuarteto. De jueves a sábados. 21 hs.

"LUVE Herencia Cuartetera". Luciana junto a su Banda en Vivo hará un recorrido de su Herencia Cuartetera. Con Luciana Vecchio acompañada con 10 músicos en escena. Funciones miércoles a las 23.30. Estreno: 7 de enero.

Timbao Multiespacio (Av. Libertad 57)

“Magic Circus Show”: Espectáculo con Victoria Vera Saldivia, Walter Guzmán, Antonieta Cacciavillani, Male Otta, Joni Carusillo y Héctor Pérez Hinding. Dirección de Héctor Pérez Hinding. Absurdas Producciones. Lunes y martes. 20 hs. Estreno: Lunes 29 de diciembre.

“Kantarsis”. Espectáculo musical con Elianna, Marcelo Tejeda, Gaby Morena, Karla, Gaby Molina Bacile, Sonia López, Micky Sarife y Lucas Paradiso. Productor Juan Serreti. Lunes a miércoles. 22:30 hs. Estreno: Viernes 2 de enero.

“El show de Sofy”. Espectáculo infantil. Todos los miércoles y jueves 20 hs.

Teatro Acuario (Alem 48)

“Argentinos hasta la muerte”. Espectáculo folklórico con Ariel Zanón, Valentina Zanón, Ballet Soberanía Argentina, Nancy Arguello y Rubén Mendoza, Ariel Agüero y Punto Centro Estudio y Mago Max Shoton. Viernes a domingos. 22 hs. Estreno: sábado 3 de enero.

“La gran estafa”. Espectáculo de varieté con Fernanda Salomón, Alejandra Cabanillas, Tamara Gala, Serch Gro, Manuel Calanducci, Bety la diva. Zanón Producciones. Jueves a domingos. 0 hs. Estreno: Sábado 3 de enero.

“El reino de María Elena Walsh. El musical”. Espectáculo infantil con Julieta Russo Roldán, Rodrigo Jiménez y Esteban González. Jueves a sábados. 20 hs. Zanón Producciones. Estreno: sábado 3 de enero.

“Tango, boleros y algo más”. Obra musical con Nico Andrés y Matías Luchini. Zanón Producciones. Todos los lunes. 22 hs. Estreno: lunes 5 de enero.

“Las chicas solo quieren divertirse” Espectáculo de varieté con Tamara Gala, Faby Tablada, Alejandro Abel, Jhon Oliver y elenco. Producción y dirección: Faby Tablada. Zanón Producciones. Todos los lunes y martes. 0 hs. Estreno: Lunes 5 de enero.

“Extrem Magic”. Espectáculo de ilusionismo con Max Shorton. Zanón Producciones. Estreno: miércoles 7 de enero.

“La era del rock”. Espectáculo con Charlie Lucero, Lara Oviedo, Sebastián Noceda, Thiago Rey, Facundo Agüero, Facundo García, Azul Angel, Sofía Angel, Kiara Choux, Uma Soustal, Isabella Loyola, Alejandra Castañeda, Gabriel Moyano y Benjamín Soria. Dirección de Susy Castañeda. Domingos. 21 hs. Estreno: Domingo 4 de enero.

Espacio Africa (Orgaz 57): “Magnyfico Show. La leyenda continúa”. Espectáculo cómico musical con Pablo Rey, Thiago Rey, Giuliana Valenzuela, Romina Soria, Toty Vicario y Rodrigo Navarro. Producción de Edgardo Shubert. Estreno: viernes 3 de enero.

EL CUERVO

Puerto Lago San Roque (Umberto Illia 600)

"Cuervo. El límite es el agua" de Sebastián Raspanti. Dirección: Florencia Boasso. Funciones: Viernes y sábados de enero 21:30 hs. Estreno: 9 de enero 21:30 hs

Biblioteca José H. Porto (José H. Porto 96)

“Manos que hablan”. Obra con Pablo Barbieri, Matías Montaña y Raúl Lito Montaña. Taller de teatro “Bambalinas”. Dirección: Raúl Montaña. Todos los jueves y viernes. 21 hs. Estreno: viernes 26 de diciembre.

“Lingua Matter”. Comedia dramática con Cruz Marguet y Julián Prieto. Proyecto Experimenta. Fundación Universitaria. Domingos y lunes. 21 hs.

Auditorio Municipal (Liniers 50)

“El experimento de la semana blanca”. Obra inmersiva musical con elenco local, Punto Centro Studio y banda White Weeks. Lunes. 21 y 0 hs.