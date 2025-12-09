Ya tiene fecha la fiesta de apertura de temporada en Villa Carlos Paz: conocé la cartelera teatral

El domingo 21 de diciembre, a las 21.30, la disco Khalama será el escenario para realizar la fiesta de apertura oficial de la Temporada 2026 de Villa Carlos Paz con el clásico desfile por la alfombra roja de los principales figuras del espectáculo, productores y elencos que anunciarán sus propuestas para este verano .

Desde las 20.30, artistas y compañías comenzarán a recorrer el ingreso principal del local de avenida Estrada, muy cerca del complejo aerosilla, en una antesala que cada año atrae a turistas, curiosos y medios, marcando el inicio del movimiento cultural y teatral que caracteriza a la ciudad durante el verano.

Según se informó desde la Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz, se está terminando de ultimar detalles del evento que marcará el inicio de la temporada y genera un montón de expectativas de movimiento turístico en función del éxito obtenido especialmente los últimos fines de semana largo.

Desde el sector de promoción turística, admitieron que, si bien hay un boom para viajar a Brasil este verano, la estrategia turística de la villa cordobesa se basa en las promociones dirigidas al "turismo de proximidad".

"Se va a trabajar muy bien en lo que hace a un radio de 400 kilómetros y en donde tenemos seis provincias limitando con el territorio de Córdoba. Creemos que esta temporada se va a dar una tendencia que venimos observando en nuestros visitantes: el quedarse cuatro o cinco días como límite de pernocte. Sin duda, cuando hablamos de temporada de verano, Carlos Paz está en las principales opciones de todo el país", aseguró este martes el director de Promoción Turística Germán Livelli.

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires. Pedro Alfonzo, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Julieta Poggio protagonizarán el nuevo espectáculo "Corto-circuito" en Villa Carlos Paz. Gentileza

Cartelera teatral de Villa Carlos Paz

A la par del anuncio del evento de apertura, el municipio dio a conocer la cartelera teatral 2025/2026 confirmada hasta el momento. La misma comprende varios estrenos, comedias, musicales, infantiles y grandes figuras distribuidas en todas las salas de la villa. Más de 45 opciones teatrales conformarán la cartelera para este verano 2025/2026.

En el Teatro Luxor, ya se confirmó la dupla que se llevó el premio Carlos de Oro 2025. El Mago Matus y Willy Magia regresan con “Épico Legendario”, con estreno el 26 de diciembre y funciones de viernes a domingos. En tanto, de lunes a miércoles, el humorista Miguel Martín (Oficial Gordillo) junto a Zaúl Showman presentarán “Choriando al futuro” con estreno el 5 de enero.

En el completo teatral Candilejas, Nazarena Vélez encabezará en la sala 1, la comedia “Suspendan la boda. La magia continúa” junto a Roly Serrano, Barbie Vélez, Santiago Caamaño, Nacho Castañares y elenco. En tanto, en la sala II, hará funciones la aplaudida obra “El cuarto de Verónica”, que protagonizan Silvia Kutika, Fabio Aste, Tania Marioni y Adrián Lazare de Jueves a domingos. La cartelera se completará con las obras: “Filomena Marturano” (Comedia de San Francisco), “Ridículas. El show” con Flora Ugarte, Natalia Natalia, Silvia Sánchez, Fely Terán y Silvia López (funciones lunes y martes y estreno el 29 de diciembre), y “Chau señor miedo”, el infantil con Máximo Girardi y Emilia del Prato.

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires. "Ni media palabra", con Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez. Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el "Bicho" Gómez se unen para hacer la comedia "Ni media palabra" en la temporada teatral de Villa Carlos Paz. Gentileza

En el Teatro del Lago, hará funciones de martes a domingos, la comedia “Cortocircuito”, con un elenco encabezado por Pedro Alfonso junto a Yayo, Viviana Saccone, Sebastián Almada y Julieta Poggio. El estreno está previsto para el 25 de diciembre.

En tanto, el 26 de enero a las 22 horas, se presentarán “Héroe. Cinema Lírico” y todos los lunes de febrero, Noelia Marzol traerá a esa sala su aplaudido show “Bloody Tango”.

Por su parte, la sala 1 del Teatro Holiday, será testigo de un reencuentro actoral muy esperado: Nicolás Cabre y Mariano Martínez se reencontrarán arriba del escenario para interpretar la obra “Ni media palabra”. El Bicho Gómez completa el elenco. El estreno está previsto para el 25 de diciembre. En la misma sala, se presentará “La risa que me parió” con Pablito Castillo, los días lunes y martes desde el 5 de enero.

En el Teatro Holiday II, Claribel Medina y Pablo Alarcón protagonizarán “Es complicado”, los días martes a las 21.30 horas con estreno el 1° de enero.

En tanto, en el Teatro Libertad, retorna el premiado espectáculo de folklore estilizado “Trum Malambo”, de miércoles a domingos, a las 0 horas, y con debut el 1° de enero.

En el Teatro Wo, tendrá funciones de jueves a domingos a las 22, “Caos de risa”, con El Flaco Pailos, Carla Dogliani (La Bicho) y Agustín Bazán. El estreno esta previsto para el 26 de diciembre. En tanto que el público infantil podrá disfrutar de lunes a jueves del infantil “Guerreras doradas” a partir del 5 de enero.

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires. Flaco Pailos y Carla Dogliani Flaco Pailos y Carla Dogliani (La Bicho) presentan el nuevo espectáculo de humor "Caos de risa". Gentileza

En el Teatro del Sol I se presentará de jueves a sábados el nuevo show de Pirulo, mientras que los lunes y domingos lo hará el espectáculo humorístico musical de Marcelo Josset. En tanto, el 11 de enero llegará Lucho Miranda y su propuesta “Abriendo las manos”, y el 27 de enero Pablo Angeli y la propuesta “Carmen, Osvaldo (y toda la familia)”.

En el Teatro del Sol II, Gladys Florimonte y Sergio Gonal presentan “FloriGonal” de jueves a domingos a las 22, con estreno el 1° de enero. Los viernes a las 20, llegará el infantil “Bajo el mar”, los jueves y domingos a las 20 el también infantil “Bestia o Bella?” y los lunes y martes a las 22, “Rotos de amor”, con estreno el 29 de diciembre.

Por su parte, el escenario del Teatro del Sol III, tendrá las siguientes propuestas: “Negociemos” con Rodolfo Ranni y Marta González, los martes; “Circo Marisko” todos los días a las 23 horas desde el 2 de enero, y “Mina bien” con Hermana Beba el 9 de enero.

En el Multiespacio Mónaco, Mariana Clemensó y elenco harán “Soy Mestiza”; en Villa Sports Bar llegará “SU.CE.SO”, una cena show con estreno el 7 de diciembre; en el Espacio Eleton “Recorriendo estilos” con Emmanuel Aimar y banda los viernes a las 21 horas y el infantil “Guardianes de sueños” los miércoles y sábados, a las 20 horas.

Más de 45 obras teatrales

El Teatro Zorba ofrecerá por su parte varios espectáculos: la comedia musical “Llegó la hora de reír” tendrá funciones los lunes y martes, a las 20 horas con estreno el 30 de diciembre; “Mediunidad. La Conexión” con Daniel Varela se presentan Jueves y viernes a las 19; el infantil “Las K-Pop vs. Los Brainrots” los domingos y lunes a las 20; el infantil “La princesa de los cuentos” tendrá estreno el 20 de diciembre al igual que la obra “Qué quieren las mujeres”. La cartelera se completa en esa sala teatral con el espectáculo musical “Show Time Varieté”.

En Timbao Multiespacio, el infantil “El show de Sofy” tendrá funciones miércoles y jueves, a las 20 horas; en el Teatro Acuario se presentará el show folklórico “Argentinos hasta la muerte” de viernes a domingos, a las 22, desde el 3 de enero. En tanto, de jueves a domingos a las 0 horas llegará el varieté “La gran estafa”. También desde el 3 de enero, se presentará de jueves a sábados a las 20, el infantil “El reino de María Elena Walsh”, y desde el 5 de enero los días lunes a las 22, el musical “Tango, boleros y algo más”. Desde esa misma fecha, pero los lunes y martes a la medianoche, habrá funciones del varieté “Las chicas solo quieren divertirse” y desde el 7 de enero, el show de ilusionismo, “Extrem Magic”.

Por último, la Biblioteca José H. Porto ofrecerá la obra “Manos que hablan” y el Taller “Bambalinas”, los días jueves y viernes, a las 21 horas.