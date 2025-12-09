El SMN lanza alertas por tormentas fuertes ante una nueva ola de calor extremo

El país continúa atravesando un panorama meteorológico tan cambiante como intenso. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene alertas amarillas por tormentas para este miércoles en el marco de la ciclogénesis que domina el norte y el Litoral. En tanto, la Patagonia vivirá otra jornada con temperaturas extremas.

Para la jornada, se espera que el norte patagónico siga con temperaturas extremadamente altas para la época. El sudoeste bonaerense, en tanto, permanecerá bajo riesgo de tormentas fuertes por el avance de un nuevo frente.

El centro y oeste de Buenos Aires, junto con la cordillera de Cuyo, Neuquén y el norte patagónico, registrarán el mayor potencial de tormentas durante la tarde del miércoles. Hacia la noche, las precipitaciones podrían avanzar hacia el noreste bonaerense y el AMBA.

A partir del final del día, la formación de otra baja presión en el norte patagónico reactivará el mal tiempo durante el jueves. Será

una jornada inestable en buena parte del centro y noroeste del país, incluida la costa atlántica bonaerense. En la Patagonia sur se prevén nevadas en la zona cordillerana y continúan vigentes alertas por vientos fuertes en sectores de Chubut y Santa Cruz.

El SMN lanzó alertas amarillas

Cabe destacar que el SMN mantuvo para este miércoles alertas amarillas señalando que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y acumulados estimados entre 20 y 50 mm, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual

Estas advertencias abarcan sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, Chaco y Formosa.

El viernes se mantendría el contraste climático con nevadas en el extremo sur y tormentas sobre el NOA, el norte y el Litoral. Ya sobre el fin de semana, el organismo advirtió un nuevo pulso de inestabilidad que avanzaría desde el centro hacia el norte del territorio nacional.