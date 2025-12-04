Hasta cuándo seguirá el calor en Buenos Aires y qué prevé el SMN para el próximo fin de semana

El AMBA atraviesa jornadas de mucho calor con alerta amarilla en nueve provincias. El SMN anticipa cuándo llegarán cambios y cómo evolucionarán las temperaturas.

Este jueves se espera que sea el día de más calor en la ciudad.

Buenos Aires sostiene una racha de calor intenso tras un jueves que marcó 35°C por la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que las marcas seguirán por encima de lo habitual, mientras distintas regiones del país permanecen bajo alerta amarilla por tormentas e inestabilidad.

El calor continuará al menos hasta el viernes, según los últimos reportes oficiales, con máximas previstas de 34°C y un escenario de nubosidad variable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El organismo detalló que no se esperan precipitaciones, aunque la sensación térmica seguirá siendo elevada.

El sostenido viento del norte y la baja cobertura nubosa favorecen un rápido ascenso térmico en la franja central del país. “El incremento continuará durante los próximos días y será especialmente marcado entre el jueves y el viernes”, señalaron, en línea con la tendencia general del SMN para esta parte del año.

Evolución prevista para el fin de semana Hacia el sábado, en el AMBA se espera un aumento progresivo de la nubosidad. La jornada transcurrirá con cielo mayormente nublado y una probabilidad baja de chaparrones aislados durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 28°C de máxima y los 18°C de mínima, anticipando un descanso moderado del calor, aunque sin cambios bruscos.

Para el domingo, el cielo se mantendrá mayormente cubierto. El SMN proyecta un incremento de la nubosidad desde la tarde del sábado hasta la noche del domingo, sin lluvias significativas a la vista. Las temperaturas continuarían dentro de un rango cálido para la época, un comportamiento asociado a la persistencia del viento del norte y a la estabilidad en capas medias de la atmósfera.