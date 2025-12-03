Calor: se superarán los 40° esta semana, para cerrar el finde con tormentas

La semana finalizará con algunas lluvias. El viento norte, será el responsable de un rápido y notorio ascenso de temperatura, con valores superiores a los normales

El núcleo principal del calor en la zona central se concentrará sobre el norte de La Pampa, sur de Córdoba y noroeste de Buenos Aires, áreas que podrían registrar los picos máximos de la semana, con valores cercanos a los 40 °C en forma localizada. Estos valores superan ampliamente las estadísticas de temperaturas medias para el mes en curso, lo que incrementa la demanda atmosférica y la evapotranspiración, factores de relevancia para el sector agropecuario.

Calor extremo en el norte argentino El sostenido ascenso de temperaturas se mantendrá hasta el viernes, favorecido por la persistencia del viento norte, una escasa cobertura de nubes y una baja chance de precipitaciones. En provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán y Catamarca, el calor será más intenso y generalizado, pudiendo llegar a máximas de entre 40 °C y 42 °C, lo que consolidará uno de los eventos cálidos más destacados del mes.

Las temperaturas mínimas también serán elevadas, lo que dificultará el descanso nocturno, aumentando el impacto sobre la población y las actividades productivas, en particular por la condición de estrés térmico en cultivos y ganado. En el NEA y NOA, se pueden alcanzar umbrales de calor extremo.

A partir del sábado, se espera que un nuevo sistema de inestabilidad avance lentamente desde el extremo oeste del país en dirección al este, afectando inicialmente a la región cuyana, con algunas tormentas en Mendoza, San Juan y San Luis.

Luego, entre domingo y lunes, este sistema podría desplazarse hacia el centro del país, favoreciendo la inestabilidad y generando descenso de temperaturas.