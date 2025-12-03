Alerta amarilla en Mendoza: los departamentos más expuestos al calor extremo y las lluvias aisladas

El arranque de diciembre en Mendoza llega con un combo de cielo algo nublado, calor , viento del noreste y un termómetro que vuelve a mirar de cerca la línea de los 40 grados. Para este miércoles 3 de diciembre, la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia prevé una temperatura máxima en torno a los 37°C.

Ambiente pesado desde las primeras horas del día. El escenario confirma la tendencia que ya venía marcando la semana, con jornadas calurosas, noches poco frescas y una sensación térmica que se sostiene elevada incluso después del atardecer.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para buena parte del territorio mendocino. El aviso abarca el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y el llano de San Rafael. Se trata de áreas donde las marcas térmicas pueden tener un impacto sanitario moderado, sobre todo en personas mayores, niños pequeños y quienes padecen enfermedades crónicas.

El nivel amarillo implica que las condiciones de calor pueden generar estrés térmico y descompensaciones, por lo que los organismos oficiales recomiendan aumentar la hidratación, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y prestar atención a síntomas como mareos, dolor de cabeza o náuseas.

La combinación de altas temperaturas y noches poco ventiladas también afecta la vida cotidiana en esos departamentos. El uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores presiona sobre el consumo eléctrico, mientras que en las zonas rurales el calor extremo complica el trabajo en viñedos, fincas y parcelas hortícolas. En paralelo, los municipios refuerzan los mensajes de prevención y mantienen activos los canales de consulta para la población más vulnerable, que suele ser la más afectada en estos episodios de calor sostenido.

SMN miercoles

Jueves y viernes: calor sostenido y riesgo de tormentas aisladas

El alivio no llegará de inmediato. Para el jueves 4 de diciembre, Contingencias Climáticas anticipa otra jornada muy calurosa e inestable, con nubosidad cambiante a lo largo del día. La máxima treparía hasta los 38°C y la mínima se ubicaría en torno a los 23°C. Hacia la noche aumenta la probabilidad de tormentas aisladas, típicas de esta época del año en el centro-oeste del país: chaparrones breves, actividad eléctrica y ráfagas que pueden aparecer en forma repentina y localizada, sin un frente frío marcado detrás.

El viernes 5 de diciembre mantendría un patrón muy similar, con ambiente caluroso, humedad en aumento y nubes que irían ganando presencia en el cielo mendocino. El pronóstico provincial habla de una máxima de unos 37°C y una mínima que se repetiría cerca de los 23°C, nuevamente con chances de tormentas aisladas hacia la noche. Ese tipo de situaciones, según advierten los meteorólogos, puede implicar lluvias intensas en lapsos cortos y, en algunos sectores, caída de granizo, aunque no siempre se presentan de manera generalizada en toda la provincia.

En este contexto, los organismos oficiales insisten en la importancia de seguir los partes actualizados, tanto de la Dirección de Contingencias Climáticas como del Servicio Meteorológico Nacional, ya que las alertas por calor, tormentas o viento suelen ajustarse con el correr de las horas. Diciembre arranca así en clave casi veraniega en Mendoza, con el termómetro en valores propios de pleno enero y un cielo que alterna entre el sol intenso y las nubes de tormenta, en un anticipo de la temporada estival que ya se hace sentir en toda la provincia.