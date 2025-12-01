Se vienen días muy calurosos en Mendoza, con máximas cercanas a los 40ºC: así estará el tiempo este martes

Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, la primera semana de diciembre tendrá jornadas agobiantes en Mendoza.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa jornadas muy calurosas en Mendoza, aunque por ahora sin alertas a la vista. Para este martes 2 de diciembre, se anuncia una jornada algo nublada con ascenso de la temperaturas y tormentas aisladas en el este provincial.

También se esperan precipitaciones en cordillera. La mínima será de 16ºC y la máxima de 34ºC, que no parece “tanto” para la época, pero es el principio de una seguidilla de temperaturas infernales.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: circulación leve de norte a sur, entre las 13 y las 22 en zonas Norte, Este, Valle de Uco y Sur.

amanece inestable en zona Este, especialmente sectores de Santa Rosa y La Paz. En el resto de la provincia se iniciará despejado. A partir de las 14, aumento de nubosidad sobre el Valle de Uco y desarrollo de tormentas hacia la noche en esa zona y en el Este (La Paz). Las tormentas serían moderadas, con lluvias aisladas. No se observa probabilidad de caída de granizo. Alta Montaña: cielo despejado durante toda la jornada. Pronóstico para los próximos días El miércoles se anticipa una jornada calurosa y algo nublada, con precipitaciones aisladas hacia la noche y una máxima que rondará los 37ºC. En tanto que el jueves las condiciones permanecerán similares, con una máxima estimada de 38ºC.