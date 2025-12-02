El SMN anticipa una ola de calor que afectaría a varias provincias con temperaturas de 40 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el viento norte impulsará marcas extremas, con focos de calor severo en el centro y norte del país.

El SMN anticipa una ola de calor extremo que afectaría a gran parte del país con temperaturas superiores a los 40° C. Foto: NA

Un marcado repunte térmico se registrará a mediados de esta semana en el país según lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Con viento norte persistente, una nueva ola de calor afectará a gran parte de Argentina confirma temperaturas cercanas a los 40°.

Según adelantó el organismo, entre este miércoles y el viernes, distintas regiones del país registrarán marcas que superarán los parámetros normales, consolidando uno de los episodios más cálidos de la temporada.

El núcleo más intenso se ubicará entre el norte de La Pampa, el sur de Córdoba y el noroeste bonaerense. Allí, los termómetros podrían escalar hasta los 40 °C, un valor inusual para esta etapa del mes. En zonas como San Luis y el sudoeste cordobés aún persiste la chance de tormentas aisladas, aunque serán fenómenos breves que no alterarán la tendencia general.

El SMN anticipó máximas arriba de los 40°C En el NOA y NEA se esperan los registros más extremo del evento. Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán y Catamarca podrían alcanzar máximas de entre 40 °C y 42 °C. La combinación de aire cálido y cielo despejado también mantendrá altas las temperaturas nocturnas, reduciendo el alivio y aumentando el estrés térmico para la población, los cultivos y la ganadería.