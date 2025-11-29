Más de 15 provincias bajo alerta por tormentas fuertes este fin de semana

El último fin de semana de noviembre llega con un escenario de marcada inestabilidad en buena parte del territorio argentino. Más de 15 provincias permanecen bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), en un contexto donde se prevé que las tormentas de intensidad entre el sábado y el domingo.

El mapa oficial del organismo —que muestra advertencias amarillas y naranjas concentradas sobre el centro y norte del país— refleja un patrón de tormentas que abarca Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Mendoza, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, Corrientes, Misiones y sectores de Río Negro y Neuquén.

Los fenómenos severos dominan el Litoral y partes del centro del país, mientras que el sur y la Patagonia presentan condiciones más estables.

A lo largo del viernes ya se reportaron tormentas moderadas y fuertes en áreas del centro y noreste argentino. Pero la situación tenderá a agravarse. Según el análisis meteorológico, el avance de sistemas convectivos favorecerá la formación de tormentas más organizadas y generalizadas.

El pulso más enérgico se espera entre la mañana y la tarde del domingo, especialmente sobre la región del Litoral, que aparece como el sector con mayor probabilidad de sufrir eventos severos. También Córdoba se posiciona como un área de riesgo elevado.

Entre los fenómenos previstos destacan lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, vientos con ráfagas fuertes y formación de granizo, favorecida por el notable contraste térmico de la atmósfera. La presencia de alertas naranjas sobre provincias del centro y norte indica la posibilidad de impactos significativos tanto en zonas urbanas como rurales.

Qué pasará la próxima semana

Tras el paso del frente durante el domingo, ingresará aire más frío, lo que generará un descenso marcado de temperatura. Sin embargo, el alivio será breve. Entre el lunes por la tarde y el martes temprano, el viento rotará otra vez al norte, favoreciendo un rápido retorno del calor.

Durante los primeros días de diciembre volverán los valores térmicos elevados a gran parte del país, con predominio de estabilidad y una recuperación veloz de las máximas.