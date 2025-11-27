Alerta meteorológica por tormentas severas en Buenos Aires: cuándo se larga con todo

Un sistema de inestabilidad atmosférica comenzó a manifestarse en diferentes regiones del país y avanza progresivamente hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , con pronósticos de tormentas aisladas que alcanzarán su punto crítico durante el fin de semana. Las autoridades meteorológicas emitieron un alerta y anticipan fenómenos severos en amplias zonas del territorio nacional.

Las primeras precipitaciones se registraron en la costa bonaerense, particularmente en Necochea y Mar del Plata, donde la actividad eléctrica generó preocupación entre los residentes locales. Se espera que con el transcurso de las horas otras localidades balnearias se vean comprometidas y la inestabilidad alcance finalmente el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró que existe riesgo de episodios de gran intensidad en sectores de la provincia de Buenos Aires y el sur del Litoral durante la madrugada del viernes , en concordancia con el avance de un sistema frontal frío que irá ganando protagonismo en la extensión del territorio.

Según los especialistas de Meteored, el factor determinante en este escenario es la persistente circulación de viento norte, que aporta calor y humedad en niveles considerables sobre gran parte del país. Este patrón impulsó un notorio ascenso térmico y creó el ambiente adecuado para que surgieran desarrollos de tormenta, inicialmente en forma aislada y dispersa, sobre áreas del centro nacional.

Para este viernes, se espera una máxima de 28 grados y mínima de 19°C, con cielo parcialmente nublado.

Sábado: jornada crítica con mayor intensidad de tormentas

El sábado concentrará el momento más álgido de la actividad tormentosa. En la Ciudad de Buenos Aires existe una probabilidad de precipitaciones que oscila entre 40% y 70% durante la mañana y tarde, mientras que por la noche la situación disminuye a 10%-40%. La máxima será de 20 grados, con un marcado descenso de la temperatura respecto a la semana, y la mínima de 17 grados.

La dinámica del sistema provocará que la actividad tormentosa cobre mayor relevancia en áreas del norte patagónico, la zona pampeana, el centro de Cuyo y el Litoral.

En cuanto al resto de la provincia de Buenos Aires, se verá implicado con alerta amarilla el este y norte, sobre todo las zonas lindantes con La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

De acuerdo con el sistema de alertas tempranas del SMN, el oeste de Río Negro, gran parte de Neuquén, La Pampa, este de Mendoza, sureste de Córdoba, sur de La Rioja, este de San Juan y todo el territorio de San Luis estarán bajo vigilancia meteorológica.

La combinación de aire cálido persistente, altos niveles de humedad y el rápido avance del sistema frontal creará un ambiente propicio para episodios convectivos de intensidad de moderada a fuerte, con descargas eléctricas frecuentes y la posibilidad de chaparrones de corto desarrollo pero gran impacto.

En estos territorios, el desarrollo de tormentas podría adquirir carácter severo en ciertos episodios puntuales. Se prevé la ocurrencia de ráfagas de viento abruptas por el giro repentino del viento hacia el sur, caída de granizo y acumulados pluviales que, en intervalos breves, alcanzarían valores capaces de provocar anegamientos temporales en zonas vulnerables.

Domingo y panorama general del sistema frontal

Para el domingo, el SMN espera que durante la primera mitad del día las chances de tormentas sean del 40% al 70%, mientras que por la segunda mitad serían del 10% al 40%. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 20 grados, mientras que la mínima de 17.

Las alertas del sábado se mantienen similares en gran parte del país. Se verá afectado el oeste de Río Negro, este de Neuquén, el norte de La Pampa, sur de Córdoba, este de Mendoza, este de San Juan, sur de La Rioja, San Luis, sur de Santa Fe y de Entre Ríos.

A nivel panorámico, la presencia y desplazamiento gradual del sistema frontal frío será la variable dominante en la regulación del tiempo durante la mayor parte del país. Su avance desde el sur hacia el centro y el norte trazará una amplia banda de inestabilidad.

Lunes: cambio de mes con aire fresco y estabilidad

El lunes marcará un cambio significativo con el paso del mes de noviembre a diciembre. Con la llegada del aire más seco y frío detrás del frente, habrá un descenso marcado en la temperatura tanto en la franja central del país como en el sector norte, acompañado por un retroceso notorio de los valores de humedad ambiental.

Este giro permitirá el regreso progresivo de condiciones generales más estables en el arranque de la semana. Si bien pueden persistir nubes dispersas en sitios aislados, el contexto meteorológico será notablemente más apacible con respecto a la inestabilidad de días previos.

El ingreso de aire fresco representará un alivio térmico después de un periodo prolongado de temperaturas elevadas y atmósferas saturadas de humedad.