Tormentas fuertes y cambios de temperatura: así estará el tiempo en el AMBA hacia el fin de semana
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias se adelantaron y las condiciones cambiarán esta noche con tormentas fuertes.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias llegarán antes de lo previsto a la Ciudad de Buenos Aires y zonas cercanas. El organismo adelantó que el cambio de condiciones comenzará durante la noche del jueves, con tormentas fuertes y una probabilidad de precipitación situada entre 40% y 70%.
Durante la mañana, el informe indicó una marca de 26° y cielo parcialmente nublado. Los vientos tendrán desplazamientos desde el norte, con velocidades entre 13 y 22 km/h. El registro térmico se mantendrá estable hasta el mediodía, con humedad elevada y variaciones intermitentes en la nubosidad.
Por su parte, en la tarde la máxima llegará a 32° y el cielo permanecerá mayormente nublado. El nivel de inestabilidad se ubicará en un rango cercano al 10%. El movimiento del aire continuará desde el mismo sector, con intensidades entre 7 y 12 km/h. Según el organismo, este comportamiento atmosférico anticipará el aumento de humedad que precederá a las tormentas nocturnas.
Así será el clima este fin de semana
El viernes 28 de noviembre se esperan 19° de mínima y 28° de máxima, con cielo mayormente nublado. Hacia la noche, el organismo anticipó ráfagas que podrían llegar a 60 km/h, producto de un incremento en la circulación de aire en superficie.
El sábado 29 de noviembre presentará 17° de mínima y 20° de máxima. Para esa jornada se prevén tormentas durante todo el día, junto con vientos del este. La persistencia de precipitaciones se mantendrá en todos los tramos horarios.
El domingo 30 de noviembre tendrá 17° de mínima y 21° de máxima. Durante la madrugada y la mañana, la probabilidad de tormentas aisladas se ubicará entre 40% y 70%. Para la tarde y la noche, se esperan lluvias aisladas con un rango de entre 10% y 40%, además de ráfagas que alcanzarían 50 km/h.
El lunes 1 de diciembre registrará 17° de mínima y 24° de máxima. El cielo estará mayormente nublado en las primeras horas, con inestabilidad acotada entre 10% y 40% hacia la tarde y la noche. También se prevén ráfagas de hasta 50 km/h.
El martes 2 de diciembre tendrá 15° de mínima y 25° de máxima, con cielo de algo nublado a mayormente nublado. El miércoles 3 de diciembre mostrará 17° de mínima y 28° de máxima, con cielo ligeramente nublado durante toda la jornada.