Tormentas fuertes y cambios de temperatura: así estará el tiempo en el AMBA hacia el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias llegarán antes de lo previsto a la Ciudad de Buenos Aires y zonas cercanas. El organismo adelantó que el cambio de condiciones comenzará durante la noche del jueves, con tormentas fuertes y una probabilidad de precipitación situada entre 40% y 70%.

Durante la mañana, el informe indicó una marca de 26° y cielo parcialmente nublado. Los vientos tendrán desplazamientos desde el norte, con velocidades entre 13 y 22 km/h. El registro térmico se mantendrá estable hasta el mediodía, con humedad elevada y variaciones intermitentes en la nubosidad.

Por su parte, en la tarde la máxima llegará a 32° y el cielo permanecerá mayormente nublado. El nivel de inestabilidad se ubicará en un rango cercano al 10%. El movimiento del aire continuará desde el mismo sector, con intensidades entre 7 y 12 km/h. Según el organismo, este comportamiento atmosférico anticipará el aumento de humedad que precederá a las tormentas nocturnas.

El viernes 28 de noviembre se esperan 19° de mínima y 28° de máxima, con cielo mayormente nublado. Hacia la noche, el organismo anticipó ráfagas que podrían llegar a 60 km/h, producto de un incremento en la circulación de aire en superficie.

El sábado 29 de noviembre presentará 17° de mínima y 20° de máxima. Para esa jornada se prevén tormentas durante todo el día, junto con vientos del este. La persistencia de precipitaciones se mantendrá en todos los tramos horarios.

lluvia pronostico tormenta lluvias 2 Fin de semana con tormentas generalizadas. Juan Mateo Aberastain/MDZ

El domingo 30 de noviembre tendrá 17° de mínima y 21° de máxima. Durante la madrugada y la mañana, la probabilidad de tormentas aisladas se ubicará entre 40% y 70%. Para la tarde y la noche, se esperan lluvias aisladas con un rango de entre 10% y 40%, además de ráfagas que alcanzarían 50 km/h.

El lunes 1 de diciembre registrará 17° de mínima y 24° de máxima. El cielo estará mayormente nublado en las primeras horas, con inestabilidad acotada entre 10% y 40% hacia la tarde y la noche. También se prevén ráfagas de hasta 50 km/h.

El martes 2 de diciembre tendrá 15° de mínima y 25° de máxima, con cielo de algo nublado a mayormente nublado. El miércoles 3 de diciembre mostrará 17° de mínima y 28° de máxima, con cielo ligeramente nublado durante toda la jornada.