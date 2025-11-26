Indonesia: las inundaciones llegan y ya dejan al menos 35 muertos en Sumatra

Las inundaciones en Sumatra, Indonesia, causan severos daños y dejan hasta ahora, unos 35 muertos. Hay además fuertes corrimientos de tierra.

En Indonesia, hay inundaciones y deslizamientos de tierra tras las fuertes lluvias. Foto Efe

Al menos 35 personas han muerto, entre ellas varios niños, por las fuertes inundaciones registradas en la provincia de Sumatra Septentrional, en el oeste de Indonesia, donde también se han producido deslizamientos de tierra y hay personas desaparecidas, a la vez que se multiplican los operativos.

Las autoridades han indicado que las inundaciones han sido provocadas por fuertes lluvias, que comenzaron el fin de semana y se han prolongado a lo largo de la semana.

La situación ha llevado al desborde de varios ríos y, según la Agencia de Gestión de Desastres de la región (BPBD), las evacuaciones continúan en varias zonas como medida de prevención.