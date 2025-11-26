Alerta por días de máximas entre 35 y 40 °C con tormentas fuertes llegando el fin de semana

La semana continuará con un ascenso de temperaturas y máximas superando los 35 °C, hacia el final de la semana se esperan lluvias y tormentas, algunas fuertes con acumulados significativos de precipitación.

En las próximas 48 horas persistirá el tiempo caluroso e inestable sobre las provincias del noroeste y oeste de Argentina, y también la región sur pampeana al límite con el norte de la Patagonia, sectores donde las temperaturas máximas se ubicarán en el rango de 35 a 40 °C, en tanto que serán mucho más moderadas hacia el este y noreste de la Argentina.

Todo el sector precordillerano será propenso a presentar activación de tormentas aisladas a partir de la tarde, con baja chance de que puedan extenderse hacia el piedemonte y la llanura en las provincias de Mendoza y San Juan. Estas tormentas aisladas se extenderán hacia el este, afectando sectores de Mendoza, San Luis, sierras de Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy.

Cambio de tiempo antes del fin de semanas El calor empezará a moderarse en el centro de Argentina y Cuyo el jueves, como consecuencia del ingreso de un sistema de altas presiones en la Patagonia que favorecerá la rotación del viento al este en la franja central de Argentina, en tanto que el núcleo del calor intenso se mantendrá sobre las provincias del norte.

Calor El calor empezará a moderarse en el centro de Argentina y Cuyo el jueves. Archivo. En la tarde y noche del jueves, algunas lluvias y tormentas aisladas avanzarán sobre la región central de Argentina, afectando en forma parcial a Córdoba, sur de Santa Fe, y el este de Buenos Aires, acercándose probablemente bastante al AMBA al cerrar el día.

Fin de semana con tormentas generalizadas, algunas severas Al finalizar el viernes, las lluvias y tormentas se irán generalizando e intensificando sobre el centro-oeste de Argentina, para luego desplazarse hacia las provincias centrales y posteriormente el Litoral del país durante todo el sábado.