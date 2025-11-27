Alerta por tormentas "fuertes", ráfagas de hasta 80 Km/h y granizo: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este viernes en gran parte de la provincia. Las condiciones se mantendrían durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este viernes 28 de noviembre por tormentas de variada intensidad en distintas zonas de Mendoza. Algunas de ellas podrían ser “localmente fuertes” y estar acompañadas por granizo.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en todo el sector este de la provincia, que abarca esta zona del departamento de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y San Rafael.

“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos”, anticiparon.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual. La mayor intensidad de los fenómenos y precipitación se espera entre la noche del viernes y el fin de semana”.

alerta tormentas viernes El SMN emitió un alerta por tormentas para este viernes en Mendoza. Así estará el tiempo en Mendoza este viernes 28/11 Viento: viento del Sur entre leve y moderado. Ingreso desde las 6 en la zona Sur y alcanza las zonas Norte y Este aproximadamente a las 8. Velocidades promedio estimadas en 35 km/h, hasta las 23.

viento del Sur entre leve y moderado. Ingreso desde las 6 en la zona Sur y alcanza las zonas Norte y Este aproximadamente a las 8. Velocidades promedio estimadas en 35 km/h, hasta las 23. Nubosidad: jornada inestable en el Sur provincial, con posibles núcleos de lluvias débiles, principalmente en el Sur de La Paz y sectores del Valle de Uco. Hacia las 15, cielo más cubierto en Valle de Uco y zona Este. Desde las 20, convección débil en zona Este y Sur, con posibilidad de tormentas moderadas.

jornada inestable en el Sur provincial, con posibles núcleos de lluvias débiles, principalmente en el Sur de La Paz y sectores del Valle de Uco. Hacia las 15, cielo más cubierto en Valle de Uco y zona Este. Desde las 20, convección débil en zona Este y Sur, con posibilidad de tormentas moderadas. Alta Montaña: cielo seminublado en zonas Centro y Sur de la cordillera. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un viernes con leve descenso de la temperatura. Además, se anuncian tormentas aisladas que afectarán principalmente el sur y este provincial. La mínima será de 22ºC y la máxima de 33ºC.