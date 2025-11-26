Mendoza en alerta naranja por tormentas y granizo: qué departamentos se verán afectados

Según el pronóstico, Mendoza tendrá una jornada calurosa con máximas de hasta 37° y fuertes tormentas en horas de la tarde.

Miércoles de calor extremo en Mendoza, con 37° y tormentas fuertes desde la tarde.

Este miércoles Mendoza amanece bajo dos alertas meteorológicas por tormentas fuertes con posible caída de granizo. Lasprecipitaciones arrancarán en la tarde y se extenderán hasta la noche.

La jornada comenzará calurosa: la mínima rondará los 20° y la máxima podría alcanzar los 35°. Con el avance del día, el foco pasará del calor a la inestabilidad. Desde la tarde se prevén lluvias y tormentas en buena parte de la provincia, con alta probabilidad de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas fuertes. En cordillera también se esperan precipitaciones, pero en menor medida.

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el Gran Mendoza y el este provincial, y una alerta naranja para el Valle de Uco y los departamentos del sur, donde las tormentas podrían presentarse con mayor intensidad.

mapa_alertas (18) Mendoza está en alerta meteorológica por tormentas. Qué departamentos de Mendoza están bajo alerta En primer lugar, rige una alerta amarilla por tormentas para el Gran Mendoza y los departamentos de:

Las Heras.

La Paz.

Lavalle.

San Martín.

Santa Rosa. En estas zonas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas y posible granizo. Según el SMN, las precipitaciones arrancarán a las 17.