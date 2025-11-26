Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, son diez los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 26 de noviembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en diez departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Maipú, Lavalle, Rivadavia, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este miércoles 26/11
Ciudad
- Entre calles Necochea, San Martín, Gutiérrez, 9 de Julio y zonas aledañas. De 7.30 a 8.30 h.
Guaymallén
- En la intersección de calles Tabanera y Ferrari y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 9.00 a 11.30 h.
Maipú
- En la Lateral Sur del Acceso Este, hacia el oeste de callejón Panamá; El Pedregal. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Blas Parera, entre Padre Vázquez y José López Rivas; Gutiérrez. De 9.15 a 11.15 h.
- Entre calles 6 de Septiembre, Padre Vázquez, Alfredo Bufano y Yapeyú; Gutiérrez. De 11.30 a 13.30 h.
- En calles Los Pinos, Proyectada I236 y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Yrigoyen, hacia el oeste de Arístides Villanueva; Luzuriaga. De 8.30 a 10.30 h.
Lavalle
- En calle Santa Marta, entre Dorrego y Ruta Provincial N°24. En calle Dr. Alexander Fleming, entre Dr. Moreno e Irigoyen, y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Morón, entre Urquiza y Colón; Costa de Araujo. De 9.45 a 13.45 h.
Rivadavia
- En calle Batistón y adyacencias; Costa Anzorena. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, hacia el norte de Parador La Carrera. En barrio Estancia Cerros del Mesón y en Estancia Palma (Jardel de Palma); La Carrera. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y Estancia Los Árboles. En calle El Manzanito; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Constantini II, entre Independencia y Malvinas Argentinas; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En la Ruta Provincial N°173, entre calles Monte Alegre y Los Inquilinos; Rama Caída. De 10.30 a 14.30 h.
- En la Ruta Provincial N°175, entre calles La Primavera y Castro; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles “E”, El Zanjón, Sepúlveda y Sardini; El Usillal. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles San Martín, La Fábrica, Rodríguez Peña y Juan José Paso. En el poblado de Jaime Prats; Jaime Prats. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles La Fábrica, Los Sifones, Jara y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Los Filtros, entre Bentos y Bertani; Capitán Montoya. De 8.30 a 12.30 h.
- En la Ruta Provincial N°190 (Ganadera), hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta del Agua. De 9.00 a 13.00 h.
Malargüe
- Entre calles Villa del Milagro, Heriberto Campo, Santa Cruz y Fortín Malargüe. De 8.15 a 12.15 h.