Mientras Mendoza discute su futuro, estos son los números de la minería argentina en la actualidad

Los cuatro debates decisivos (DIA de PSJ Cobre, MDMO II, Regalías y Fondo Ambiental) se cruzan con el hito nacional de USD 4.870 millones acumulados, una cifra aún lejos de las grandes potencias.

La minería arroja buenos números pero hay alertas por la capacidad operativa de sus yacimientos.

La Legislatura de Mendoza enfrenta una jornada crucial en el debate minero. Con el sector nacional en un pequeño auge exportador, la provincia aborda la discusión simultánea de cuatro proyectos decisivos: la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto PSJ Cobre Mendocino, las DIAs de los 27 proyectos de MDMO II (minería de tercera categoría), el proyecto de ley de Regalías Mineras y el proyecto de ley del Fondo Compensador Ambiental.

El momento legislativo en la provincia se cruza con las cifras récord de la minería argentina. Estos valores, si bien demuestran una solidez financiera innegable y superan las marcas históricas nacionales, están aún lejos de colocar a Argentina en el top de los productores mundiales de metales como el cobre y el litio. No obstante, el crecimiento explosivo en el superávit y la baja dependencia de importaciones generan un panorama alentador.

Mientras Mendoza discute su futuro minero, en el país los números de la minería son los siguientes:

Récord exportador y robustez financiera El sector minero nacional alcanzó un hito financiero con un crecimiento sin precedentes:

Exportaciones acumuladas: las exportaciones de minerales totalizaron USD 4.870 millones en los primeros diez meses de 2025.

las exportaciones de minerales totalizaron en los primeros diez meses de 2025. Hito histórico: el valor acumulado ya superó en un 4% el nivel total de exportaciones mineras registradas durante todo el año 2024.

el valor acumulado ya el nivel total de exportaciones mineras registradas durante todo el año 2024. Crecimiento interanual: este valor representa un crecimiento del 34,6% en comparación con el monto exportado en el mismo periodo de 2024.

este valor representa un crecimiento del en comparación con el monto exportado en el mismo periodo de 2024. Superávit comercial: el sector consolidó un superávit de USD 4.233 millones hasta octubre de 2025, lo que implica un crecimiento del 64,5% respecto al superávit del mismo periodo del año anterior.

el sector consolidó un superávit de hasta octubre de 2025, lo que implica un crecimiento del respecto al superávit del mismo periodo del año anterior. Baja Dependencia externa: el ratio de importaciones/exportaciones (M/X) de los principales proyectos fue de solo 9,6% en el acumulado de diez meses. Esto significa que los proyectos importaron aproximadamente diez dólares por cada cien exportados.

el ratio de importaciones/exportaciones (M/X) de los principales proyectos fue de solo en el acumulado de diez meses. Esto significa que los proyectos importaron aproximadamente diez dólares por cada cien exportados. Desempeño mensual: las exportaciones de noviembre de 2025 alcanzaron 413 millones de dólares , con un crecimiento interanual del 20,6% .

las exportaciones de noviembre de 2025 alcanzaron , con un crecimiento interanual del . Dominio de minerales: el oro dominó en octubre con el 67,9% del total y USD 324 millones en noviembre (78,5%). El litio se afianzó como el segundo, con el 16,9% de las exportaciones en octubre y USD 50 millones en noviembre. Concentración de la actividad y liderazgo provincial La generación de divisas se concentra en un puñado de provincias, lo que subraya la necesidad de diversificar la producción a nivel nacional: