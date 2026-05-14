Un convenio clave busca formar a estudiantes en minería en Mendoza: los detalles

El Ministerio de Energía y Ambiente y la Universidad del Aconcagua confirmaron que llegaron a un acuerdo para promover la educación en minería para los estudiantes de dicha institución. Buscan formar en el desarrollo minero y la formación de capital humano mendocino.

La firma del acuerdo se realizó en la Sala Cobre de la Dirección de Minería y estuvo encabezada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el director de Minería, Jerónimo Shantal, junto al rector de la Universidad del Aconcagua, Rolando Galli Rey.

Además, participaron por parte de la Universidad del Aconcagua la Decana Nora Metz y la responsable de Extensión, Relaciones Institucionales y Graduados, Ivana Boggio.

El convenio apunta a consolidar un esquema de articulación entre el ámbito académico y el sector público para impulsar iniciativas de formación, investigación, innovación y transferencia de conocimiento aplicadas al desarrollo sostenible de la minería en Mendoza.

Entre los principales alcances del acuerdo se prevé la posibilidad de desarrollar actividades de cooperación entre distintas áreas del Ministerio y las unidades académicas de la universidad, mediante proyectos y convenios específicos enfocados en necesidades concretas de formación, asistencia técnica, investigación aplicada y vinculación institucional.

mineria-argentina Minería en Mendoza. Ilustrativa.

Asimismo, la iniciativa busca fortalecer la preparación de estudiantes y profesionales frente a las nuevas demandas laborales y productivas que plantea el crecimiento del sector minero, promoviendo espacios de intercambio entre la educación superior, el mundo del trabajo y las empresas proveedoras.

La ministra Jimena Latorre destacó la importancia de generar alianzas estratégicas con las instituciones académicas para acompañar el desarrollo de la actividad minera en la provincia. “La formación y la generación de capacidades son fundamentales para construir una minería sostenible, con profesionales preparados para responder a los desafíos técnicos, ambientales y productivos que requiere el sector en las distintas etapas de la cadena de valor”, señaló.

Por su parte, el rector de la Universidad del Aconcagua, Galli Rey, resaltó que “este acuerdo firmado hoy con el Ministerio y con la Dirección de Minería es significativo, no solamente para la Universidad, que brinda un servicio educativo adicional en este caso, sino también porque es muy importante en la tarea de difusión de lo que representa la minería para el desarrollo de la provincia de Mendoza”.