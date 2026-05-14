El Gobierno anunció la aprobación de dos nuevos proyectos mineros al RIGI por US$2.000 millones

De esta manera, ya son 16 los proyectos aprobados al RIGI por el Gobierno, por casi US$30.000 millones.

El Gobierno anunció el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de dos proyectos mineros. Así, son 16 los aprobados por casi US$30.000 millones. Aún quedan otros 20 en evaluación.

El proyecto de cobre de Minera San Jorge en Mendoza implicará una inversión de US$891 millones y la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy contará una inversión de US$1.241 millones.

"Entre ambos proyectos se generan más de 8.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. En el caso de San Jorge, hay que resaltar el éxito de la provincia en viabilizar la minería en su territorio que permitirá una de las primeras exportaciones de cobre del país", expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales.

RIGI Con la incorporación de estos dos nuevos proyectos, ya son 16 los aprobados dentro del marco del RIGI, por casi US$30.000 millones. Mientras que aún hay otros 20 en evaluación.