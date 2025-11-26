Mendoza continúa bajo alerta por calor extremo y riesgo de granizo

El pronóstico extendido marca un pico de 37°C y advierte sobre tormentas severas, contrastando las previsiones del SMN y Contingencias Climáticas.

La provincia de Mendoza enfrenta una semana de calor extremo y alta inestabilidad climática, según los datos combinados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Contingencias Climáticas (CC). El pronóstico extendido advierte sobre un marcado ascenso de las temperaturas, que alcanzarán picos de 37°C, y la probabilidad de fenómenos meteorológicos severos, incluyendo granizo y tormentas fuertes.

El pico de calor y la amenaza de Granizo El evento de mayor riesgo se espera para el miércoles 26, cuando la temperatura máxima trepe a los 37°C (según CC), superando las estimaciones del SMN.

El informe de Contingencias Climáticas indica un día caluroso con nubosidad variable, previendo lluvias y tormentas con granizo. Hacia la noche, la rotación de vientos al sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, marca un cambio abrupto de las condiciones. Se esperan precipitaciones en la cordillera.

Inestabilidad y Zonda El jueves 27 trae un leve respiro, aunque la máxima se mantiene alta, en 34°C. El cielo estará parcialmente nublado y se sentirá un descenso de la temperatura, con vientos moderados del noreste.

La inestabilidad continúa el viernes 28 y el sábado 29.