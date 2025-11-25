Robaron miles de pesos y cayeron a pocos metros: detuvieron a banda de cuatro delincuentes en Mendoza

La Unidad de Acción Preventiva (UAP) actuó tras la denuncia de la víctima y logró recuperar el dinero y la documentación. Dos de los detenidos son reincidentes con amplio historial.

La Policía de Mendoza llevó a cabo la detención de cuatro hombres en Ciudad de Mendoza, luego de que cometieran un ilícito. Entre los aprehendidos, dos de ellos son reincidentes con un amplio prontuario y condenas previas. El suceso se desencadenó tras la denuncia de un hombre al que le robaron dinero en efectivo, su billetera y documentación.

Los dos principales sospechosos, con un historial delictivo significativo, son un hombre de 38 años y otro de 34. El primero acumulaba condenas por delitos graves, incluyendo robo calificado de vehículo en grado de tentativa, usurpación de inmuebles por despojo en tentativa, múltiples casos de robo simple y otros robos agravados.

Por su parte, el individuo de 34 años tenía antecedentes por robo agravado por escalamiento en concurso ideal con robo en poblado y en banda, amenazas agravadas por uso de arma, portación ilegal de arma y robo agravado en poblado y robo.

La detención se efectuó en la intersección de Beltrán y Federico Moreno, poco después de que la víctima denunciara el robo de $130.000, su billetera y documentación. La rápida intervención de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) permitió desplegar un operativo inmediato y lograr la aprehensión de los autores a escasos metros del lugar del hecho, recuperando además parte del dinero y los documentos sustraídos.