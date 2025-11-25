Accidente fatal en Chile: dolor y tristeza en las redes por la muerte del odontólogo maipucino

Amigos y allegados al odontólogo Víctor Hugo Venturín y su esposa Mónica Torres despidieron a la pareja en las redes sociales. Los mensajes más llamativos fueron los de políticos y las instituciones que destacaron el profesionalismo y la calidad humana de ambos.

“Lamento el fallecimiento del Dr. Víctor Hugo Venturín, un gran hombre y destacado profesional de la odontología. Mis condolencias y acompañamiento a su familia, también reconocidos profesionales, en este doloroso momento. Su dedicación y calidad humana dejan un legado invaluable”, escribió en su cuenta oficial el diputado nacional Julio Cobos.

En tanto, el también diputado nacional Adolfo Bermejo publicó un mensaje más íntimo. “Aún no lo puedo creer amigo. Terrible dolor por tu partida Víctor. Se nos fue un gran tipo que siempre estuvo al servicio de la comunidad maipucina. Mis condolencias a su familia en este duro momento. Abrazo al cielo”, resaltó.

Por su parte, el intendente de Maipú Matías Stevanato despidió con un sentido mensaje al profesional: “Lamento profundamente el fallecimiento de Víctor Venturín. Maipú pierde a un excelente profesional, muy valorado por su aporte a la comunidad. Mis condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

Desde el Círculo Odontológico Mendoza también expresaron sus condolencias. “El Círculo Odontológico Mendoza lamenta la irreparable pérdida de nuestro colega y socio. Acompañamos a su familia en este doloroso momento”, compartieron en las redes oficiales.

La Facultad de Odontología de la UNCuyo también se sumó a los mensajes: “Autoridades, Profesores, Estudiantes, Egresados y PAA, informamos con pesar el fallecimiento de , quien fue alumno de nuestra casa de estudios. Desde nuestra FO, acompañamos con pesar a su familia, amigos y allegados en este triste momento”.

El accidente fatal en Chile

Esta mañana Víctor Hugo Venturín (65) y su esposa Mónica Torres (64) iban con dos nietas en un Fiat Cronos de paseo a Chile y en la ruta 60 en San Felipe chocaron de frente con una SUV al mando de Silas Cruz de Oliveira (50) oriundo de Brasil pero residente en Chile desde hacía varios años. Los tres adultos murieron y las niñas quedaron internadas.