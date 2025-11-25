Nuevo accidente en la ruta 7: un auto chocó con un camión al salir del túnel 9

Un nuevo accidente en la Ruta 7 volvió a generar preocupación en uno de los corredores más transitados hacia Chile.

Un nuevo accidente en la Ruta 7 volvió a generar preocupación en uno de los corredores más transitados hacia Chile. El hecho ocurrió este martes por la tarde, a la altura del kilómetro 1110, en la zona de Los Árboles, donde intervino personal del Escuadrón 27 de Uspallata. Las autoridades aplicaron un operativo de ordenamiento para evitar mayores demoras en plena hora de circulación intensa.

Según las primeras informaciones, el siniestro tuvo lugar cerca del Túnel 9, cuando un auto que viajaba en sentido Mendoza–Uspallata perdió estabilidad al salir del túnel. El vehículo terminó impactando contra un camión que circulaba por la misma vía. La pareja que viajaba en el automóvil sufrió golpes, pero no presentan lesiones de gravedad, según indicaron fuentes del operativo.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 7.55.28 PM La media calzada quedó parcialmente obstruida y se implementó un desvío tipo bypass para encauzar el tránsito. La zona, clave para el paso hacia Chile, registró circulación lenta y momentos de congestión mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. Las autoridades pidieron a los conductores extremar precauciones debido a la presencia de personal en la traza.