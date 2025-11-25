Nuevo accidente en la ruta 7: un auto chocó con un camión al salir del túnel 9
Un nuevo accidente en la Ruta 7 volvió a generar preocupación en uno de los corredores más transitados hacia Chile.
El hecho ocurrió este martes por la tarde, a la altura del kilómetro 1110, en la zona de Los Árboles, donde intervino personal del Escuadrón 27 de Uspallata. Las autoridades aplicaron un operativo de ordenamiento para evitar mayores demoras en plena hora de circulación intensa.
Según las primeras informaciones, el siniestro tuvo lugar cerca del Túnel 9, cuando un auto que viajaba en sentido Mendoza–Uspallata perdió estabilidad al salir del túnel. El vehículo terminó impactando contra un camión que circulaba por la misma vía. La pareja que viajaba en el automóvil sufrió golpes, pero no presentan lesiones de gravedad, según indicaron fuentes del operativo.
La media calzada quedó parcialmente obstruida y se implementó un desvío tipo bypass para encauzar el tránsito. La zona, clave para el paso hacia Chile, registró circulación lenta y momentos de congestión mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. Las autoridades pidieron a los conductores extremar precauciones debido a la presencia de personal en la traza.
El procedimiento se enmarcó en el Operativo “Fuego III”, activo en el corredor internacional. Desde Uspallata reiteraron la importancia de reducir la velocidad antes de ingresar a los túneles y mantener distancia con otros vehículos, especialmente en horarios de alto flujo hacia el límite con Chile. La ruta quedó normalizada tras la remoción de los rodados involucrados.