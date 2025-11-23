Circulaba con 1,45 gramos de alcohol en sangre por la Ruta 7 y chocó contra la montaña

Tras intentar sobrepasar otro vehículo, el joven de 24 años perdió el control de un Chevrolet Corsa y terminó impactando el cerro.

Un incidente vial se registró cerca de las 10 de este domingo sobre la Ruta Nacional N° 7, a la altura del Cerro Negro, específicamente entre los túneles 7 y 8.

El conductor de un automóvil, identificado como Jeremías A., de 24 años, circulaba en sentido Este en un Chevrolet Corsa. La reseña policial indica que, al intentar sobrepasar a otro rodado, por motivos que se investigan, perdió el control de su automóvil e impactó directamente contra el cerro.

Personal médico que se detuvo en el lugar asistió al joven. El diagnóstico indicó un traumatismo encéfalo craneano (TEC) sin pérdida de conocimiento. A pesar de las heridas, no fue necesaria la derivación.

Las autoridades realizaron el respectivo dosaje de alcohol en sangre, que arrojó un resultado positivo de 1,45 gramos de alcohol por litro (G/L), una cantidad significativamente superior al límite legal.