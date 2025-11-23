Manejaba alcoholizado con sus hijos, volcó y uno de los pequeños murió

El hecho ocurrió en Oberá, donde el hombre manejaba alcoholizado. Uno de sus hijos falleció y el otro está en grave estado.

Se desconoce el nivel de alchocol en sangre que tenía el hombre cuando volcó.

El trágico accidente ocurrió en Oberá, Misiones, donde un hombre que circulaba alcoholizado en el auto junto a sus dos hijos, perdió el control y volcó. Producto del siniestro, el hijo más chico, de 8 años, falleció, y el otro, de 10, está en grave estado en hospital en Posadas.

El accidente ocurrió este sábado, en el barrio El Progreso. Allí, el hombre de 36 años, identificado como Andrés P., circulaba junto sus dos hijos en una Chevrolet Corsa Pick Up cuando perdió el control, despistó y volcó a un costado de la ruta.

Luego del hecho, Policía local junto a los servicios de emergencia trasladaron al acusado al hospital donde se confirmó la muerte del niño de 8 años.

El parte médico de niños Allí, los médicos del nosocomio confirmaron que el deceso se produjo por un "traumatismo de cráneo, hemotórax bilateral (sangre acumulada en el pecho) y estallido hepático (ruptura o desgarro grave del hígado)". Mientras que el otro niño fue derivado al Hospital de Posadas debido a la gravedad de las heridas, donde permanece con un cuadro reservado.