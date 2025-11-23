Madrugada de alto riesgo: heridos graves y dos conductores con alcoholemia positiva

Mendoza registró una intensa jornada de siniestros la noche del sábado y la madrugada del domingo. Los incidentes más graves corresponden a heridos de gravedad y conductores con alcoholemia positiva .

Los hechos se concentran principalmente en los departamentos de Lavalle, Luján de Cuyo y Guaymallén.

Un siniestro vial ocurrió a las 21.13 del sábado en la Ruta Provincial N° 15 y calle Suárez, en Agrelo. El conductor de una moto Bajaj Rouser, Alejandro R. (18) , circulaba hacia el sur cuando colisionó con un Chevrolet Corsa, conducido por Mauro D. (18) , que se desplazaba en sentido contrario.

El motociclista sufrió politraumatismos graves y fue trasladado al hospital Central. La prueba de alcoholemia al conductor del Corsa arrojó 0.00 G/L. Interviene la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

Cerca de las 0.26, en la Ruta Nacional N° 142, a 300 metros del Barrio La Esperanza, el conductor de un Volkswagen Gol Trend, Marcos B. (34) , impactó a un ciclista. El ciclista, Miguel O. (50) , sufrió politraumatismos varios y fue llevado hospital Central.

El test de alcoholemia realizado a Marcos B. arrojó 2.14 G/L con resultado positivo, por lo que recibió traslado a la Comisaría 63°.

Camioneta embistió a peatón en Guaymallén

A las 5.31, en la Ruta Nacional N° 7 frente al boliche Aquelarre, una camioneta Toyota Hilux, conducida por Gastón N. (53), embistió al peatón Michael V. (30). La víctima sufrió politraumatismos varios de moderados a graves. Fue trasladada al hospital Central. El test de alcoholemia al conductor de la camioneta arrojó 0.68 G/L con resultado positivo.