Madrugada de alto riesgo: heridos graves y dos conductores con alcoholemia positiva
El saldo incluye a un motociclista con politraumatismos graves y un ciclista herido por un conductor que marcó 2.14 G/L de alcohol.
Mendoza registró una intensa jornada de siniestros la noche del sábado y la madrugada del domingo. Los incidentes más graves corresponden a heridos de gravedad y conductores con alcoholemia positiva.
Los hechos se concentran principalmente en los departamentos de Lavalle, Luján de Cuyo y Guaymallén.
Te Podría Interesar
Motociclista con politraumatismos graves en Luján de Cuyo
Un siniestro vial ocurrió a las 21.13 del sábado en la Ruta Provincial N° 15 y calle Suárez, en Agrelo. El conductor de una moto Bajaj Rouser, Alejandro R. (18), circulaba hacia el sur cuando colisionó con un Chevrolet Corsa, conducido por Mauro D. (18), que se desplazaba en sentido contrario.
El motociclista sufrió politraumatismos graves y fue trasladado al hospital Central. La prueba de alcoholemia al conductor del Corsa arrojó 0.00 G/L. Interviene la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.
Conductor con alcoholemia positiva impactó a un ciclista en Lavalle
Cerca de las 0.26, en la Ruta Nacional N° 142, a 300 metros del Barrio La Esperanza, el conductor de un Volkswagen Gol Trend, Marcos B. (34), impactó a un ciclista. El ciclista, Miguel O. (50), sufrió politraumatismos varios y fue llevado hospital Central.
El test de alcoholemia realizado a Marcos B. arrojó 2.14 G/L con resultado positivo, por lo que recibió traslado a la Comisaría 63°.
Camioneta embistió a peatón en Guaymallén
A las 5.31, en la Ruta Nacional N° 7 frente al boliche Aquelarre, una camioneta Toyota Hilux, conducida por Gastón N. (53), embistió al peatón Michael V. (30). La víctima sufrió politraumatismos varios de moderados a graves. Fue trasladada al hospital Central. El test de alcoholemia al conductor de la camioneta arrojó 0.68 G/L con resultado positivo.