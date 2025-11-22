Un motociclista murió al impactar con un auto frente al Parque Metropolitano

Una moto impactó contra un auto en una de las calles aledañas al pulmón verde maipucino. El conductor del vehículo menor murió en el lugar.

Un trágico accidente de tránsito se registró alrededor de las 13 en el Lateral Norte del ingreso al Parque Metropolitano.

De acuerdo a información policial, sobre la Ruta 10 o Emilio Civit, en el departamento de Maipú, un motociclista impactó contra un auto de una aplicación. El hecho fue caratulado como homicidio culposo.

Según reportes de la Subjefatura Vial Gran Mendoza, el conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar del siniestro a causa de las heridas sufridas tras la colisión.

Las autoridades competentes trabajan en el lugar para determinar las causas exactas que originaron el fatal impacto entre ambos vehículos.