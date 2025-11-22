Portaba una "tumbera" en Godoy Cruz: lo detuvo la UMAR tras una alerta de vecinos

El sujeto de 46 años, con múltiples antecedentes penales, intentó fugarse en la vía pública, pero fue reducido por motoristas policiales.

Un hombre con un extenso prontuario fue aprehendido en Godoy Cruz luego de ser denunciado por vecinos mientras exhibía un arma de fuego en la calle.

El hecho se registró a las 18.10 del viernes en la intersección de Rawson y Terrada. Vecinos de la zona alertaron al 911 sobre la presencia de un sujeto con un arma. Rápidamente, efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) se desplazaron al lugar.

Contando con las características aportadas, los agentes localizaron al sujeto, identificado como Lucas G. (46), en momentos que intentaba darse a la fuga. El hombre fue reducido y se le secuestró un arma de fabricación casera con la inscripción "TOP MODEL CAL_5", que presentaba una empuñadura y cañón recubiertos con goma y nailon negro.

El detenido, que no poseía medidas pendientes, acumula antecedentes penales por delitos graves, entre ellos, robo calificado en poblado y en banda, hurto agravado y robo simple, además de infracción a la Ley 23.737. El sujeto fue trasladado a sede judicial y las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.