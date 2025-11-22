Tucumán: murió la nena de 7 años baleada mientras jugaba en el patio de su casa

La muerte de Zoe Robledo, la nena de 7 años que había sido baleada durante un tiroteo mientras jugaba en el patio de su casa del barrio San Cayetano, generó una conmoción inmediata en San Miguel de Tucumán . Su madre, Claudia, confirmó el fallecimiento después de que autoridades del Hospital de Niños le comunicaran la noticia.

Tras conocerse el desenlace, un grupo de vecinos y allegados a la familia prendió fuego la vivienda donde residían los presuntos agresores.

“Mi hija acaba de fallecer. Quiero justicia y que los responsables paguen”, expresó la madre entre lágrimas a la salida del centro de salud, rodeada por familiares que intentaban contenerla. También reclamó que los detenidos no reciban beneficios y pidió que el principal sospechoso sea trasladado a un penal para evitar que “se burle” desde una comisaría.

Por el ataque ya hay dos arrestados: un joven de 19 años y un adolescente de 16, capturados en avenida Brígido Terán. Ambos quedaron imputados por homicidio doblemente agravado por el uso de armas y por actuar en grupo, aunque fuentes judiciales anticiparon que la calificación será revisada tras la muerte de la menor. La Unidad de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, llevó adelante la audiencia donde se solicitaron medidas de prisión preventiva.

Según la reconstrucción fiscal, la balacera ocurrió el jueves a la tarde. Zoe jugaba con otros chicos en el sector delantero de su vivienda, sobre la calle Ricardo Rojas, cuando los acusados llegaron acompañados por otros dos jóvenes, entre ellos quien sería el autor de los disparos, conocido como “Chueco”.

Fue este último quien, según la versión investigada, sacó un arma de fuego y comenzó a tirar mientras sus cómplices lo alentaban. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la niña, provocándole una herida de entrada y salida.

Triste desenlace

La pequeña fue trasladada de urgencia a un hospital zonal y luego derivada al Hospital de Niños, donde permaneció internada más de un día hasta que finalmente murió. Mientras tanto, “Chueco” y otro acompañante escaparon y permanecen prófugos. Cámaras de seguridad registraron parte de la huida y son analizadas por la Policía.

En la audiencia judicial, una jueza confirmó las medidas solicitadas por la Fiscalía y avaló el avance de la investigación para dar con los dos sospechosos que continúan evadidos. De manera paralela, se abrió una línea de análisis vinculada a posibles conflictos previos en el barrio. Fuentes cercanas al caso mencionaron antecedentes de disputas entre familias de la zona y no descartan que el episodio tenga relación con entornos atravesados por el narcomenudeo.

Mientras continúan los operativos policiales, el clima en San Cayetano sigue cargado de tensión y dolor por la muerte de Zoe, una niña que jugaba en el patio de su casa cuando la violencia volvió a irrumpir en el barrio.