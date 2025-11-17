Persecución, tiroteo y choque en Villa Celina: un muerto y dos detenidos

Un control policial identificó un vehículo con pedido de secuestro y comenzó una persecución que terminó en un vuelco y disparos en Villa Celina.

La detección de un auto con pedido de secuestro por parte del Anillo Digital de la Policía de la Ciudad derivó, este lunes, en una persecución, un vuelco y un tiroteo en la colectora de la avenida General Paz, en el cruce de Bustamante y Chilavert, en Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza, que limita con la Ciudad de Buenos Aires.

Como resultado de la persecución, un hombre murió y dos personas quedaron detenidas, mientras que los oficiales cortaron el tránsito para poder concretar el operativo.

Según información policial, la alerta inicial se produjo antes de las 9.30, cuando el sistema del Anillo Digital identificó un vehículo que avanzaba en sentido sur. De acuerdo con Clarín, el auto tenía un pedido de secuestro vigente. Una vez emitida la advertencia, los agentes iniciaron un seguimiento sobre el rodado.

Mirá cómo quedaron los autos tras el tiroteo en Villa Celina Tiroteo en Villa Celina Dentro del vehículo viajaban cuatro personas y, al advertir la presencia policial, el conductor aceleró e intentó eludir a las patrullas que se acercaban para interceptarlo. A partir de ese momento comenzó una persecución por la colectora de la avenida General Paz, en un tramo cercano a la Autopista Ricchieri.

Tras varias cuadras, el auto llegó al cruce de Bustamante y Chilavert. Allí perdió el control y terminó volcado. Las fuentes señalaron que, una vez detenido el vehículo, se produjo un enfrentamiento con disparos entre los ocupantes y los agentes. En ese tiroteo, uno de los hombres que viajaba en el auto murió. Otros dos resultaron heridos y fueron detenidos por el personal policial presente.