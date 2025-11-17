Rescataron a un turista perdido en el cerro San Bernardo

La Patrulla de Rescate asistió a un turista que se había perdido en el cerro San Bernardo, en la zona de Vallecitos.

Un turista debió ser rescatado durante la tarde de este domingo tras extraviarse dentro del cerro San Bernardo, ubicado en la zona de Vallecitos, Luján de Cuyo. El sujeto fue asistido y terminó abandonando el lugar sin mayores consecuencias.

La Patrulla de Rescate tomó conocimiento del hecho por medio del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que recibió un aviso por medio de la línea de emergencias 911, explicando la situación de un hombre perdido por dicha zona.

Al llegar al lugar, los guardaparques del complejo aportaron detalles de la zona y los efectivos comenzaron los trabajos para dar con el turista sobre las 15.30. Aproximadamente una hora y media después se lograron comunicar con el hombre para luego localizarlo y efectuar el rescate.