"Quiero llevar el cuerpo a Brasil": el desgarrador pedido de la hija de la turista que murió tras ser atacada

El viernes pasado, una turista brasileña , identificada como Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco (69), falleció luego de ser atacada en plena Avenida Corrientes por una persona que, según se supo, posee un extenso historial de antecedentes policiales e internaciones psiquiátricas.

La víctima estaba visitando a Carol, su hija, porque dentro de un mes se recibía de medica en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Este miércoles, la estudiante contó que el cuerpo de su madre sigue en la morgue judicial y que no le hicieron la autopsia aún.

"Lo único que pido es la liberación del cuerpo, quiero llevar el cuerpo a Brasil, solo quiero eso ", declaró este miércoles en diálogo con C5N. "Lo que me dicen es que por la investigación no me lo pueden dar, va a depender del resultado de la autopsia. Pero para mi están tardando un montón: hay cámaras de seguridad, testigos ", agregó.

"Es un derecho que tengo yo como hija, por esa tragedia que me ha pasado, poder despedir a mi mamá en su país de origen, con sus familiares, hermanos, sobrinas. Toda mi familia está en estado de conmoción total, muy angustiados, esperando este momento ", afirmó.

Según lo que relató la hija de la víctima, el hecho tuvo lugar el viernes 7, cuando su madre fue a retirar un dinero al banco para pagar el alquiler del departamento en el que están viviendo. "Yo no estaba con ella, pero el oficial que me dio toda la información me dijo que el hombre le pegó una piña, y ella se cayó y se golpeó la cabeza", comenzó a relatar.

Brasil Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, la turista brasileña que murió tras el ataque. Instagram | @jornal_opopular

"Cuando llegué al hospital, ella no estaba en coma, pero estaba muy confusa, muy dolorida en la cabeza y en la espalda, tenía mucha sangre y un corte en la cabeza. Los médicos le hicieron una radiografía y me dijeron que su estado no era favorable, que la iban a dejar en el hospital para observación. Ella fue empeorando y a la noche falleció", relató Carol.

Asimismo, la hija de Maria Vilma contó que la mujer estaba anticuagulada, lo que significa que estaba tomando medicación para que su sangre sea más fluida. El golpe que recibió le produjo un derrame incontrolable y terminó falleciendo a pesar de que fue trasladada urgentemente al hospital en ambulancias del SAME.

El agresor tenía al menos 20 antecedentes policiales

"El oficial me dijo que no hubo causa, que era un enfermo mental", indicó Carol. Según se informó cuando se dio a conocer el caso, el agresor cuenta con al menos 20 antecedentes por delitos graves (robo, lesiones, desórdenes en la vía pública) que se repiten desde 2017. También registra varias internaciones en centros hospitalarios de la Ciudad (Durand, Piñero y Borda) por problemas psiquiátricos.

Asimismo, se supo que el hombre fue detenido en el cruce de Avenida Córdoba y Junín, a unas 15 cuadras de donde ocurrió el primer ataque, luego de sufrir otro brote y atacar a una segunda persona.

"Me parecería una injusticia total que esto quede en nada, por lo menos para que esa persona no quede libre en la calle, porque, lo que le pasó a mi mamá, le puede pasar a cualquier persona", dijo Carol.