Atacaron brutalmente a una turista brasileña que vino a Argentina para ver a su hija y murió

Esta turista brasileña era exfuncionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO) y fue agredida mientras caminaba por la Avenida Corrientes, en Capital Federal.

Una turista brasileña de 69 años, identificada como Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, murió tras ser agredida "sin motivo aparente" en plena Avenida Corrientes, a la altura del 3200, cerca del Abasto Shopping. El agresor fue detenido y se confirmó que posee un extenso historial de antecedentes policiales e internaciones psiquiátricas.

¿Cómo fue el ataque a la turista brasileña? Maria Vilma da Silva Bosco era exfuncionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO) en Brasil, donde sirvió por más de 20 años. Estaba en Buenos Aires acompañando a su hija, estudiante de medicina en la UBA.

La mujer fue sorprendida el jueves cerca del mediodía por un hombre de unos 30 años, desconocido para ella, que la golpeó y la hizo caer al piso. El impacto le provocó un fuerte traumatismo craneoencefálico. Aunque fue trasladada con vida al hospital por el SAME, falleció en la madrugada del viernes.

En el momento del ataque, la jubilada se dirigía a un banco para retirar dinero y pagar el alquiler del departamento de su hija.

¿Quién es el agresor? El agresor fue detenido horas después del ataque y se confirmó su amplio prontuario. Si bien no trascendió su nombre, fue identificado y detenido en el cruce de Avenida Córdoba y Junín, a unas 15 cuadras de donde ocurrió el primer ataque, luego de sufrir otro brote y atacar a una segunda persona. Luego lo trasladaron al Hospital Borda.