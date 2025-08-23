Detienen infraganti a un hombre con amplio prontuario tras forzar el ingreso de una casa en Ciudad

Gracias al rápido aviso de una vecina, la Policía de Mendoza detuvo a dos delincuentes que habían forzado el portón de una vivienda en Ciudad.

Una llamada de alerta de una vecina al 911 movilizó a la Policía de Mendoza, que detuvo a un hombre de 33 años y a un menor de 16 dentro de una vivienda en la calle Luis Agote, en Ciudad.

Los efectivos policiales llegaron al domicilio y redujeron a los dos individuos en una de las habitaciones.

El hombre de 33 años tiene un largo prontuario con causas por portación ilegal de arma de fuego, robo agravado, abuso de armas y encubrimiento. También cuenta con varias aprehensiones en distintas comisarías.