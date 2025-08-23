Cayó en Guaymallén un "delivery" de drogas

El sujeto de 27 años era contactado por las redes sociales y proveía de drogas a domicilio. Fue capturado en el interior del barrio Jardín Santa Rita.

La Policía de Mendoza capturó en Guaymallén a un joven de 27 años que operaba como delivery de drogas. Era contactado por redes sociales por los compradores y recorría distintos barrios del distrito Buena Nueva, transportando cocaína y marihuana fraccionadas, listas para entregárselas a sus clientes.

Luego de una extensa investigación, la Policía contra el Narcotráfico (PCN) logró capturarlo en el interior del barrio Jardín Santa Rita. Los efectivos secuestraron más de 60 envoltorios de cocaína, otros con marihuana, 32.500 pesos, un teléfono celular y un automóvil. El joven fue trasladado a la Comisaría 25ª, con intervención del fiscal Juan González.

WhatsApp-Image-2025-08-23-at-08.21.04 Además, al realizar un allanamiento en el domicilio del detenido, en carril Godoy Cruz, el personal policial incautó más de $ 1.800.000, teléfonos celulares, documentación y elementos utilizados para el corte y el fraccionamiento de estupefacientes.

PORTADA-DROGA Otro detenido por venta de drogas en el este En San Martín, la misma división de la Policía realizó un procedimiento en una vivienda del barrio Villa del Carmen. Allí detuvo a un hombre de 32 años y halló cocaína escondida en distintos lugares de la casa, como el cielo raso, un mueble modular y una bicicleta.

También, el personal secuestró un automóvil Volkswagen Vento, $ 667.500 distribuidos en la vivienda, dólares, más de 40 envoltorios de droga y teléfonos celulares. La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Federal de Mendoza.