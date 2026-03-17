Caso Luciana Martínez: una filmación registró los movimientos de la exGH dentro del hotel

Los investigadores analizan videos clave de la ex Gran Hermano y su manager junto al turista estadounidense.

La investigación por el confuso episodio en un hotel del barrio porteño de Palermo sumó en las últimas horas pruebas audiovisuales determinantes. La Justicia analiza las cámaras de seguridad que registran el ingreso de la ex Gran Hermano, Luciana Martínez, y su manager, Cristian Wagner, junto al turista estadounidense que los denunció por robo y suministro de estupefacientes. Sin embargo, la causa dio un giro dramático tras la contra-denuncia de Martínez por abuso sexual.

Las pruebas del video: Pasillos, copas y ropa por la ventana luciana martinez X El registro fílmico del hotel es una pieza central para reconstruir la cronología de los hechos ocurridos el pasado domingo. Según fuentes judiciales, las imágenes muestran a los tres protagonistas caminando con normalidad por el pasillo del tercer piso antes de ingresar a la habitación.

Dentro del expediente se destacan dos momentos clave captados por las cámaras:

Ingreso a la habitación: Se observa el ingreso del grupo al departamento donde, según las primeras declaraciones, habrían consumido bebidas alcohólicas.

Desde el exterior: Un segundo registro visual muestra cómo varias prendas de vestir son arrojadas desde una de las ventanas del edificio hacia la calle, un detalle que los peritos intentan linkear con el estado de alteración dentro de la unidad. Denuncias cruzadas: Robo vs. Abuso Sexual El turista estadounidense ratificó su denuncia inicial, asegurando que fue drogado y despojado de sus pertenencias de valor. No obstante, la estrategia de la defensa de Luciana Martínez, liderada por el abogado Carlos Telledín, plantea un escenario opuesto.

luciana martinez Policía de la Ciudad Ante el juez, la exparticipante de Telefe declaró que el hombre la obligó a encerrarse en el baño y que fue víctima de un ataque sexual, motivo por el cual procedió a realizar la denuncia penal correspondiente por abuso.