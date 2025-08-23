Video: detienen a un delincuente que había robado un auto en Guaymallén

Gracias al llamado de la víctima y un seguimiento por las cámaras de seguridad, la policía pudo capturar a uno de los dos delincuentes. El vehículo fue recuperado.

Un delincuente fue detenido en el medio de una fuga, tras robar una camioneta en el departamento de Guaymallén. La captura se produjo instantes después de que la víctima diera aviso a la policía, que siguió los rastros de los asaltantes mediante las cámaras de seguridad públicas.

De esta manera, la Policía de Mendoza recuperó un vehículo robado y los bienes sustraídos con la intervención de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR). La intervención incluyó un operativo cerrojo.

El hecho fue dado a conocer a la policía luego de que una mujer alertó a la línea de emergencias 911 que su padre estaba siendo asaltado en su domicilio de calle Everest. La denunciante describió que los delincuentes pedían las llaves del vehículo y se dieron a la fuga en un VW Fox azul, llevándose además otras pertenencias.

Manteniendo comunicación constante con las víctimas, se activó un operativo cerrojo en la zona. La policía le dio seguimiento de las cámaras del CEO y al sistema lector de patentes, mientras que la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) localizó el auto y persiguió a los responsables hasta la intersección de calle Cobos y Moldes.

En esa esquina, los delincuentes abandonaron el vehículo y huyeron a pie hacia un centro comercial cercano, donde personal policial logró la detención de uno de ellos, incautándole un revólver y dos teléfonos.