Quién es Federico Nicolás Amadei, el hombre que mató a la turista brasileña en plena Avenida Corrientes

El martes por la noche, ocurrió el asesinato de una turista brasileña en plena Avenida Corrientes , lo que provocó la conmoción de los vecinos y de la familia de la mujer. Se trató de María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco , de 69 años, que había viajado a Buenos Aires para visitar a su hija que se encontraba estudiando en la Ciudad.

La víctima cayó al pavimento después de un golpe que le propagó el sujeto, lo que le causó un traumatismo de cráneo. A pesar de la intervención del SAME, la mujer falleció. Días después del despiadado crimen, trascendieron detalles del presunto asesino de la mujer.

Según trascendió, el hombre detenido por la agresión que provocó la muerte de una turista brasileña en avenida Corrientes posee un extenso historial de antecedentes penales e internaciones.

El acusado fue identificado como Federico Nicolás Amadei , de 30 años. La Policía lo detuvo pocas horas después del ataque y posteriormente lo trasladó al Hospital Borda, donde se confirmó que tiene problemas psiquiátricos.

Los antecedentes del atacante

Los registros oficiales marcan que el primer antecedente de Amadei ocurrió el 19 de agosto de 2017. En esa ocasión fue detenido por averiguación de ilícito después de una acusación por agresión a una persona y daños en vehículos con el fin de robar una bolsa a una mujer en el barrio de Flores. El SAME Psiquiátrico lo trasladó al hospital Piñero.

El 14 de septiembre del mismo año, nuevamente quedó detenido por averiguación de ilícito en Flores. Según el informe, arrojó piedras y provocó la rotura del vidrio de un automóvil. Un año más tarde, el 30 de agosto de 2018, un Juzgado Civil ordenó una evaluación para determinar el nivel de peligrosidad. Consta que en marzo de 2019 permanecía internado en el hospital neuropsiquiátrico Borda.

A pesar de esa internación, el 15 de abril de 2019 lo detuvieron por tentativa de robo automotor en la colectora de General Paz, en Villa Devoto. A fines de agosto de ese mismo año volvió a quedar bajo custodia por un delito similar. El 12 de septiembre de 2019 fue detenido junto a otro hombre por supuesto robo. Entre octubre y noviembre de ese año lo arrestaron por tentativa de arrebato. Tras esos episodios, un juzgado ordenó su traslado al hospital Durand para un informe interdisciplinario.

Durante la pandemia se registraron nuevas acusaciones por daño y lesiones leves en la jurisdicción de la Comisaría Vecinal 1ª. También figura un episodio de atentado contra la autoridad en el barrio de Caballito. Por estos hechos, las autoridades dispusieron otro traslado al hospital Borda.

En enero de 2022 fue detenido por el robo de un teléfono celular en Recoleta. En esa causa, el magistrado a cargo dispuso su internación en el hospital Borda. De acuerdo con los registros, permaneció internado durante dos años. A mediados de mayo de 2024 se denunció su fuga de esa institución. El 26 de ese mes fue encontrado en avenida Santa Fe al 3700 con una crisis nerviosa y volvió a ser trasladado al hospital Borda. Luego recibió tratamiento ambulatorio.

En agosto de 2024 volvió a ser detenido por lesiones graves después de una agresión a un hombre en el barrio de Vélez Sarsfield. En esa ocasión se ordenó su traslado al hospital Torcuato de Alvear. Días más tarde se escapó nuevamente y la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad lo localizó.

El 1º de diciembre de 2024 se lo acusó de lesiones y daños en el barrio de Recoleta. Una vez más quedó internado en el hospital Torcuato de Alvear por riesgo para sí y para terceros. Paralelamente, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 confirmó un fallo condenatorio a un año y seis meses de prisión en suspenso por cinco hechos de robo, tres de ellos en grado de tentativa.