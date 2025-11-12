Violento y con problemas mentales: los fuertes antecedentes del hombre que atacó a la turista brasileña

La turista era Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, quien era exfuncionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO) y fue agredida en pleno Abasto.

Un nuevo crimen mantiene en vilo a Capital Federal. Una turista brasileña de 69 años, identificada como Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, murió tras ser atacada por un hombre en plena Avenida Corrientes, a la altura del 3200, cerca del Abasto Shopping. Tras el ataque, el sospechoso fue detenido.

¿Quién es el hombre que atacó a la turista brasileña? Si bien por el momento se desconoce su identidad, trascendió que se trata de una persona violenta y con problemas psiquiátricos. El prontuario del hombre de 30 años incluye robos, robos en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública.

Además, según consta en los registros, tuvo varias internaciones en centros hospitalarios de la Ciudad (Durand, Piñero y Borda) por problemas psiquiátricos. En varias ocasiones se fugó de dichos hospitales.

¿Cómo fue el ataque a la turista brasileña? La mujer fue sorprendida el jueves cerca del mediodía por un hombre de unos 30 años, desconocido para ella, que la golpeó y la hizo caer al piso. El impacto le provocó un fuerte traumatismo craneoencefálico. Aunque fue trasladada con vida al hospital por el SAME, falleció en la madrugada del viernes.

Brasil Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, la turista brasileña que murió tras el ataque. Instagram | @jornal_opopular En el momento del ataque, la jubilada se dirigía a un banco para retirar dinero y pagar el alquiler del departamento de su hija.