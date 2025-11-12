Quién era la turista brasileña que murió tras ser atacada salvajemente en plena Avenida Corrientes

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco , una turista brasileña de 69 años , murió el viernes tras un ataque brutal en plena Avenida Corrientes . La víctima, cuya vida estaba dedicada al servicio público y a su familia, había viajado a la Argentina para acompañar a su hija. Su caso se dio a conocer en las últimas horas.

Maria Vilma da Silva Bosco era una mujer con una vida dedicada a la función pública en Brasil y una fuerte conexión familiar con Argentina. La señora fue exfuncionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO) y dedicó más de 20 años al servicio público en Brasil.

En lo personal, había nacido en Itapuranga, en el noroeste de Goiás, y residía en Goiânia. Sus compañeros la recuerdan como una persona " cálida, paciente y siempre dispuesta a ayudar" . Letiére Almeida, una excompañera, en diálogo con el medio brasileño g1 la recordó como "muy compañera del equipo, amiga y paciente. Enseñaba con mucha calma y tranquilidad”.

María Vilma había llegado a Buenos Aires en julio para acompañar a su hija, Carolina Bizinoto , quien cursa la carrera de medicina en la UBA . La mujer solía pasar cerca de la mitad del año en el país para estar con su hija.

La agresión ocurrió el jueves cerca del mediodía, cuando Maria Vilma se dirigía a retirar dinero para pagar el alquiler de su hija. Un hombre desconocido de 30 años la golpeó, provocando su caída y un fuerte traumatismo craneoencefálico .

Pese a ser trasladada de urgencia por el SAME, la mujer murió en la madrugada del viernes. Su sobrina, Paula Lima, confirmó a un medio brasileño: “Llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada (del viernes) murió”.

¿Quién es el agresor?

Si bien todavía no trascendió su nombre, se sabe que el agresor es un hombre de 30 años que quedó detenido. El joven posee 20 antecedentes por delitos graves (robos, lesiones, desórdenes en la vía pública). Pero también registra varias internaciones en hospitales porteños (Piñero, Durand y Borda) por problemas psiquiátricos.

Por el momento está acusado de tentativa de homicidio, a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, y fue trasladado al hospital Borda.