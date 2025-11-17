Quién era Virginia Franco, la psiquiatra que fue asesinada en su casa en La Plata

El fin de semana, la psiquiatra de 65 años fue hallada muerta en su casa. El caso fue caratulado como "averiguación de causales de muerte".

El sábado pasado, un macabro hallazgo conmocionó al partido bonaerense de La Plata. Virginia Franco (65) fue encontrada sin vida en su casa. Fue un amigo de la víctima quién encontró a la mujer tirada en el piso ensangrentada. Por el momento, se analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir lo ocurrido.

Quién era Virginia Franco La mujer era psiquiatra y tenía su consultorio en 55, entre 10 y 11. Sus vecinos la describieron como “reservada, de trato amable y muy respetada en su ámbito laboral”, según informó el medio El Día.

El macabro hallazgo El sábado, Pablo Adrián Bozza (47), amigo de la víctima, fue hasta el domicilio de la mujer, ubicado en Cantilo entre 15A y 17, ya que ella no contestaba sus llamados. En uno de los pasillos de la casa, encontró el cuerpo de Franco. Por lo tanto, llamó al 911 e inmediatamente, los efectivos se dirigieron hasta el lugar. Bozza permaneció detenido unas horas y luego, fue liberado.

En el domicilio, los agentes encontraron varios objetos desparramados. En una de las habitaciones había muebles abiertos y cajones fuera de lugar. Por otro lado, en uno de los pasillos, encontraron a Franco tendida boca arriba y rodeada de manchas de sangre.