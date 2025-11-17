Comenzó la investigación sobre el origen del incendio en Ezeiza: pericias clave y pérdidas millonarias

Este lunes comenzaron las pericias para determinar el origen del incendio en el Polígono Industrial Spegazzini, en Ezeiza.

El ingreso de los especialistas se concretará este lunes para establecer si el siniestro fue intencional o producto de un desperfecto.

Comenzaron las pericias judiciales para determinar cómo se originó el incendio que afectó al Polígono Industrial Spegazzini, en el partido de Ezeiza, desde la noche del viernes. Aunque el fuego fue controlado, algunos focos ígneos continúan activos, y las autoridades decidieron esperar a que se apaguen de manera natural para garantizar condiciones seguras durante los trabajos.

La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, quien ordenó avanzar con los peritajes tras confirmar que ya no existe riesgo en la zona. El ingreso de los especialistas se concretará este lunes para establecer si el siniestro fue intencional o producto de un desperfecto.

Video explosión Ezeiza En las últimas horas, aseguradoras de las distintas fábricas afectadas se presentaron en el lugar para evaluar el alcance de los daños, que se estiman millonarios debido a la magnitud del siniestro y la cantidad de empresas involucradas.