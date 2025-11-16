Seguirá tras las rejas el chacarero acusado de abusar sexualmente a su sobrina en múltiples ocasiones

La jueza Dolores Ramón, parte del Juzgado Penal Colegiado N° 1, rechazó este miércoles la posibilidad de que el acusado, de 57 años, siga el proceso judicial en su contra de manera domiciliaria, luego de que las partes dieran sus argumentos en la sala 25 del Polo Judicial Penal. Además, se dispuso una prórroga de tres meses a la investigación del caso, instruida por el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Darío Nora.

Así, el sindicado seguirá recluido mientras es investigado por presuntamente perpetrar múltiples abusos en contra de su sobrina menor de edad durante los años 2021 y 2023. Delito por el que arriesga penas de 6 a 15 años de prisión en caso de que llegue a juicio oral.

La reconstrucción de los hechos de los que es acusado el hombre sostiene que los abusos sexuales se produjeron entre los años 2021 y 2023 en una finca de calle Los Álamos y ruta 20 , en el distrito maipucino de Fray Luis Beltrán

De acuerdo con la versión que fue plasmada en la denuncia, el sospechoso accedió carnalmente a la menor de edad de forma reiterada y en una cantidad indeterminada de veces.

Pero no es todo, del expediente surge que el presunto autor cometía las vejaciones amenazando a su sobrina para que no lo delatara frente a otros familiares, provocando temor en la víctima.

A partir del relato que ofreció la niña y de una serie de pruebas que comprometieron al trabajador rural, el fiscal Nora ordenó su captura. Una vez detenido, el sindicado abusador fue imputado y trasladado a un penal provincial, donde ahora continuará alojado luego de que la Justicia le rechazara la posibilidad de la domiciliaria.