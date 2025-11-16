Tragedia en San Martín de los Andes: investigan la muerte de un hombre hallado por su hijo en un barrio privado

Un trágico episodio conmocionó este sábado por la noche a la ciudad de San Martín de los Andes , cuando un joven encontró sin vida a su padre dentro de su automóvil en el exclusivo barrio privado Chapelco Golf , ubicado a unos 15 kilómetros del aeropuerto local y a 40 minutos del Cerro Chapelco.

El hecho ocurrió alrededor de las 22, cuando el joven denunció que halló a su padre , de 45 años, muerto dentro del vehículo y con un fuerte golpe en la cabeza . Tras el desesperado aviso al personal de seguridad del predio, se activó un operativo policial y sanitario.

Al llegar al lugar, personal policial se encontró con un equipo del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) , que inició maniobras de RCP con la intención de reanimar al hombre. A pesar de los esfuerzos médicos, fue declarado fallecido pocos minutos después.

Las autoridades policiales tomaron declaración al personal de seguridad del barrio y procedieron a resguardar la escena, con el objetivo de preservar cualquier elemento que pueda resultar clave para la investigación.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales, la víctima presentaba un golpe visible en la cabeza , algo que también mencionó su hijo al encontrarlo. Por ese motivo, la Policía trabaja sobre diversas hipótesis, que incluyen desde un posible accidente hasta la intervención de terceros.

En las próximas horas, se espera la recolección de más datos, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad del barrio y el relevamiento de potenciales testigos que pudieran haber visto o escuchado algo relevante.

La causa quedó a cargo de las autoridades judiciales de San Martín de los Andes, que ordenaron la intervención de personal de Criminalística y la realización de todas las pericias necesarias para esclarecer lo sucedido.

Además, se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la autopsia, cuyo resultado será clave para determinar la causa de muerte y orientar la investigación.