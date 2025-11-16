Ataque a una parroquia: detuvieron a un adolescente de 15 años por incendiar un templo

Un aberrante hecho ocurrió en la localidad balnearia de Pehuén Có este sábado, luego de que una persona incendiara la parroquia Sagrada Familia, en Coronel Rosales, donde también aparecieron distintas pintadas en algunos puntos de la ciudad con referencias a símbolos satánicos y al black metal. Las autoridades ya detuvieron a una persona.

Este solía ser el principal templo en la ciudad, donde en cuatro horas el lugar quedó completamente destruida. Por el hecho, las autoridades ya detuvieron a un adolescente de 15 años, que luego de comenzar el incendio habría confesado el hecho a su madre y su abuelo, y este habría hecho la denuncia en la Policía.

En el lugar debieron trabajar dos dotaciones de Bomberos, que desde las 1:15 de la mañana, cuando se desató el incendio, trabajaron hasta aproximadamente las 5 para intentar extinguir las llamas. Junto a este feroz incendio, que arrasó con un ícono de la ciudad balnearia, también se hallaron distintas pintadas en algunos puntos de la ciudad, donde se podían observar grafitis relacionados al satanismo, con estrellas de cinco puntas o cruces invertidas y a la cultura del black metal.

La investigación con la que se llegó al adolescente El secretario de Seguridad de Coronel Rosales, Gabriel Álvarez, habló con un medio local y explicó que “se recopilaron las cámaras, se hizo una búsqueda en redes sociales públicas, hasta que se encontró el suficiente material con lo cual se provocó un allanamiento. Se encontraron prendas, manchas de pintura y las prendas que el autor habría utilizado en el momento de cometer este ilícito”.