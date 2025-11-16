Ataque a una parroquia: detuvieron a un adolescente de 15 años por incendiar un templo
La parroquia Sagrada Familia quedó destruida tras un incendio provocado. El joven también habría realizado pintadas con símbolos satánicos.
Un aberrante hecho ocurrió en la localidad balnearia de Pehuén Có este sábado, luego de que una persona incendiara la parroquia Sagrada Familia, en Coronel Rosales, donde también aparecieron distintas pintadas en algunos puntos de la ciudad con referencias a símbolos satánicos y al black metal. Las autoridades ya detuvieron a una persona.
Este solía ser el principal templo en la ciudad, donde en cuatro horas el lugar quedó completamente destruida. Por el hecho, las autoridades ya detuvieron a un adolescente de 15 años, que luego de comenzar el incendio habría confesado el hecho a su madre y su abuelo, y este habría hecho la denuncia en la Policía.
En el lugar debieron trabajar dos dotaciones de Bomberos, que desde las 1:15 de la mañana, cuando se desató el incendio, trabajaron hasta aproximadamente las 5 para intentar extinguir las llamas. Junto a este feroz incendio, que arrasó con un ícono de la ciudad balnearia, también se hallaron distintas pintadas en algunos puntos de la ciudad, donde se podían observar grafitis relacionados al satanismo, con estrellas de cinco puntas o cruces invertidas y a la cultura del black metal.
La investigación con la que se llegó al adolescente
El secretario de Seguridad de Coronel Rosales, Gabriel Álvarez, habló con un medio local y explicó que “se recopilaron las cámaras, se hizo una búsqueda en redes sociales públicas, hasta que se encontró el suficiente material con lo cual se provocó un allanamiento. Se encontraron prendas, manchas de pintura y las prendas que el autor habría utilizado en el momento de cometer este ilícito”.
A partir de la investigación se descubrieron posteos del joven en sus redes sociales, donde se lo veía simulando un intento de suicidio, y donde la madre alertó a la Policía sobre el hecho. Más tarde fue localizado caminando por la calle y allí fue demorado. Según explicaron las autoridades, el joven presentaba un cuadro de intoxicación, por lo que debió ser tratado en un hospital de la ciudad.