Dos jóvenes murieron durante la madrugada en un accidente en Tupungato

Las víctimas, de 17 y 18 años, murieron en el acto tras el choque. Ambos circulaban en una moto e impactaron un poste.

Un trágico accidente vial ocurrido durante la madrugada de este domingo en Tupungato resultó en la muerte de dos jóvenes, el conductor y su acompañante de una motocicleta.

El siniestro se registró a la 1.10 en la avenida Correa, en las inmediaciones de la Bodega Covitu.

La motocicleta, una Mondial, circulaba por la avenida Correa en sentido este–oeste. Por razones que aún se buscan establecer, el conductor, identificado como T. B. (17), perdió el dominio del rodado. El vehículo impactó violentamente contra un poste de alumbrado público.

Como consecuencia del choque, tanto T. B. como su acompañante, G. E. F. (18), fallecieron en el lugar.