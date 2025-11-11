Otro accidente fatal en Mendoza: la atropellaron al cruzar la calle y murió poco después

Una mujer fue atropellada por una motocicleta al cruzar la calle y terminó muriendo. Ya son 7 las muertes registradas de esta índole en las últimas 72 horas.

Con esta ya son 7 las muertes registradas en accidentes viales en las últimas 72 horas.

Un nuevo accidente fatal ocurrió durante la noche de este lunes dentro de los límites del departamento de Guaymallén, en donde una mujer murió a raíz de las heridas provocadas tras ser atropellada por una motocicleta al cruzar una calle de dicho municipio.

El siniestro tuvo lugar sobre las 21 en la intersección de las calles Félix Suárez y Capilla de Nieve. Allí, un motociclista que circulaba por la primera de estas vías con dirección al norte, chocó con la peatón al llegar a la plaza del barrio Nueva Esperanza.

Las consecuencias del accidente Tras ser alertados por la línea de emergencias 911, personal de la Comisaría 57° se presentaron en el lugar del hecho, junto con personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), los que diagnosticaron politraumatismos para el conductor de la motocicleta, una Keller 150 cc, por lo que fue derivado al Hospital Laggomagiore.

Sin embargo, la peor parte del accidente se la llevó la mujer, de 62 años, quien fue trasladada al Hospital Central tras ser diagnosticada con politraumatismos moderados. Estas heridas terminaron significando su muerte en el nosocomio capitalino horas después.

Además, se conoció que el resultado del control de alcoholemia realizado al conductor de la moto dio negativo.