Un motociclista murió tras un choque en Tunuyán y ya son tres las víctimas fatales en Mendoza

Un hombre de 80 años murió este domingo por la tarde tras protagonizar un accidente de tránsito en Tunuyán , en las inmediaciones del restaurante “Chacayes”, sobre la Ruta Provincial N° 94. El siniestro ocurrió cerca de las 14:50 y es el tercer hecho vial con víctimas fatales registrado en Mendoza durante la jornada.

De acuerdo con las primeras pericias, la conductora de una camioneta Ford Ecosport, una mujer de 42 años, circulaba en sentido este a oeste cuando, al colocar el indicador de giro para ingresar al restaurante, fue impactada en el lateral por una motocicleta Honda 400 cc que viajaba en dirección contraria.

El conductor de la moto, Juan Santos Caon, perdió la vida en el lugar producto de las graves heridas.

Los ocupantes de la camioneta —la conductora, un acompañante de 61 años y un menor de 5 años, hijo de la mujer— fueron asistidos por médicos del SEC y trasladados al hospital local con politraumatismos leves.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría Manzano Histórico, junto a bomberos y personal de salud.

Un domingo trágico

Horas antes, dos siniestros viales con víctimas fatales se habían registrado en distintos puntos de la provincia. En Villa Atuel, un joven de 25 años, identificado como Laureano Pérez, perdió la vida y otras tres personas resultaron heridas tras el vuelco de un vehículo en la Ruta 143.

Mientras tanto, en La Paz, Gabriel Sepúlveda, de 29 años, falleció luego de que el Peugeot 207 en el que viajaba volcara en el kilómetro 914 de la Ruta Nacional 7, quedando con las ruedas hacia arriba y obstruyendo parcialmente la calzada.