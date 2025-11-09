Desmantelaron un "kiosco" de droga en Las Heras y detuvieron a una mujer por narcomenudeo

La División de Policía contra el Narcotráfico (PCN) desarmó un nuevo punto de venta de droga de Las Heras.

Lo secuestrado este sábado en el kiosco de venta de droga en Las Heras,

Un operativo policial tuvo lugar cerca de las 19.30 de este sábado en una vivienda del barrio Las Rosas, señalada como un kiosco narco en Las Heras, que culminó con el secuestro de drogas, dinero en efectivo, diversos elementos y la detención de una persona, bajo la dirección de la Unidad Fiscal Federal Mendoza.

Durante el allanamiento, los efectivos de la Policía contra el Narcotráfico decomisaron diversas sustancias y elementos relacionados con el narcomenudeo. Entre lo secuestrado se encuentra un total de 66,4 gramos de cocaína en distintas presentaciones: una bolsa de nylon transparente con 54,6 gramos, otra con cocaína en polvo (6,3 gramos) y seis envoltorios con cocaína granulada (5,5 gramos).